ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് പതിനാറ് നാടൻ വള്ളങ്ങൾ, കാഴ്ചക്കാരെ മുൾ മുന്നയിൽ നിർത്തിയ ഓഫ് റോഡ് റേസ്; ആവേശമായി ജലോത്സവം
11-ാം തവണയാണ് ചാലിയാർ ജലോത്സവം നടത്തുന്നത്.ചെറുവാടി ജനകീയ കുട്ടായ്മയും അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബ് ചെറുവാടിയും സംയുക്തമായാണ് ജലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : January 26, 2026 at 3:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദികളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ചാലിയാർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴ കോഴിക്കോടിനും മലപ്പുറത്തിനുമിടയിലായി 17 കിലോമിറ്ററോളം അതിർത്തി തീർക്കുന്നു. വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും അലതല്ലിയും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചാലിയാറിന് ചെറുവാടി കടവിലെത്തുമ്പോഴുള്ള സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്.
ചാലിയാറിൻ്റെ ഈ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് ചാലിയാർ ജലോത്സവ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്താൻ കാരണം. പതിനൊന്നാം തവണയാണ് ചാലിയാർ ജലോത്സവം കൊടിയത്തൂരിലെ ചെറുവാടി കടവിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പതിനാറ് നാടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ചാലിയാർ ജലോത്സവത്തിൽ ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് തുഴയെറിഞ്ഞത്.
മുൻതവണകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഓഫ് റോഡ് മത്സരങ്ങളും ജലോത്സവത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒരുഭാഗത്ത് ചെറുനാടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കാഴ്ചക്കാരെ ആവേശത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ഓഫ് റോഡ് മത്സരങ്ങളും പൊടിപൊടിച്ചു.
ചെറുവാടി ജനകീയ കുട്ടായ്മയും അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബ് ചെറുവാടിയും സംയുക്തമായാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ചാലിയാർ ജലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നന് അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി ഗുലാം കൊളക്കാടൻ പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവാടി കടവിൽ നടക്കുന്ന ഈ ജലോത്സവം ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസ്റ്റാണ്. ചാലിയാർ പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുവാടി കടവിലെ 1600 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ കടവിൽ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി വളരെ വിഭുലമായി നടക്കുന്ന ജലോത്സവം, ഓഫ് റോഡ്, സാംസ്കരിക പരിപാടി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പരിപാടികളായാണ് നടത്തുന്നത്.
ഈ വർഷം ഒന്നുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫോർ വീലർ വണ്ടികളും ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളും വച്ചിട്ടുള്ള മത്സരം നടത്തുന്നത്. 75ഓളം വണ്ടികൾ ഇറക്കികൊണ്ടാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഇതും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തുന്ന മത്സരമാണ്.
മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ജലോത്സവവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മലബാറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതകളും അഡ്വഞ്ചർ മേഖലകളിലും സാധ്യതയുള്ള ഒരിടമായി ചെറുവാടി മാറും", അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി ഗുലാം കൊളക്കാടൻ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓഫ് റോഡ് മത്സരാർഥികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും പുറമെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കൂടി ചെറുവാടിയിലെ ഓഫ് റോഡ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. ഫോർവീൽ ജീപ്പുകളും ഓപ്പൺ വാഹനങ്ങളും ജിപ്സികളും മത്സരത്തിൽ ഓരോ വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്ത് ചീറിപ്പാഞ്ഞു.
"വണ്ടികളോടൊക്കെ ഒരു താത്പര്യവും പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ മത്സരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളു. ചെറിയ വണ്ടികൾ ആണെങ്കിലും വലിയ വണ്ടികളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു ക്രേസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും കോടികളുടെ വണ്ടിയുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാതരം വണ്ടികളുമുണ്ട് മത്സരത്തിന്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി രസമാണ്. ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് വെള്ളവും എല്ലാമായി മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ", മത്സരം കാണാൻ എത്തിയ സുബാഷ് പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും യുവ തലമുറകളെ ലഹരിക്കും മയക്കുമരന്നിനും അടിമകളാവുന്നതിൽ നിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ച് അവരിൽ ഇത്തരം വണ്ടികളോടുള്ള ക്രേസ് കൂട്ടണമെന്നും സുബാഷ് പറഞ്ഞു.
ചാലിയാർ ജലോത്സവത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം ഓഫ് റോഡ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നത് ഓഫ് റോഡ് കായിക പ്രേമികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി. അതിരാവിലെ മുതൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ചാലിയാർ ജലോത്സവത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്തെ ചെറുവാടി കടവിലെത്തിയത്.
"സാധാരണ ഫോർ വീലർ ജീപ്പുകളാണ് റൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ എസ്യുവികൾ, ജിപ്സികൾ, ലേഡീസ് കാറ്റഗറി അങ്ങനെ മൂന്ന് പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നൂറോളം വാഹനങ്ങളാണ് മത്സരിക്കാനെത്തിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് 75 ഓളം വാഹനങ്ങൾക്കാണ് എൻട്രീ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വാഹനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ച് പോകേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു", അഡ്വഞ്ചർ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി സലിം പാലക്കൽ പറഞ്ഞു.
മികച്ച നിലവാരമുള്ള ട്രാക്കുകളാണ് നാടൻ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾക്കായി നേരത്തെ തന്നെ തയാറാക്കിയത്. ചാലിയാറിൻ്റെ ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് നാടൻ വള്ളങ്ങൾ കുതിച്ചു പാഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായെത്തിയവർ ആർപ്പുവിളിച്ചും കയ്യടിച്ചും ജലമത്സരങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഓരോ വർഷവും നിരവധി പേരുടെ ഒത്തുചേരൽ വേദി കൂടിയായി മാറുന്ന ചെറുവാടിയിലെ ഈ ചാലിയാർ ജലോത്സവം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കേണ്ട കാലം ഇനിയും വിദൂരമല്ല.
