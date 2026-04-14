മൂക്ക് പൊത്താതെ വയ്യ... മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ മുങ്ങി ചാല കമ്പോളം
Published : April 14, 2026 at 9:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നൂറ്റാണ്ടുകള് പിന്നിലേക്കു ചരിത്രം നീളുന്ന ചാല കമ്പോളത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിന് മങ്ങലേല്പ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകള്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടില് തിരുവിതാംകൂര് ദിവാനായിരുന്ന രാജാ കേശവദാസന് രൂപം നല്കിയ ചാല കമ്പോളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇന്ന് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ്, അഴുക്കുവെള്ളം കെട്ടി ദുര്ഗന്ധം വമിക്കുകയാണ്.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ചാലയില് അനന്തപുരത്തുപേട്ടയെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ ചാലകമ്പോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം രാജാ കേശവദാസൻ്റെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്ന് കരിവക്കുളം പോറ്റിയില്നിന്നു തിരുവിതാംകൂര് ഭരണണകൂടം വാങ്ങി. തുടര്ന്ന് രാജാ കേശവദാസന് രൂപകല്പന ചെയ്ത കമ്പോളത്തിലെ മീന് ചന്ത പരിസരത്തു മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്നു ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിട്ടു വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞു.
മൂക്കു പൊത്തി ദുര്ഗന്ധം വമിക്കുന്ന അഴുക്കുവെള്ളം ചാടി കടന്നുവേണം പരിസരത്തെ ഇറച്ചി കടകളിലേക്ക് എത്താന്. രണ്ടു വര്ഷത്തോളമായി ഇവിടെ മനുഷ്യ മൂത്രം ഉള്പ്പടെ കലര്ന്ന അഴുക്കുവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ ഫാസില് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. വേനല്ക്കാലത്തു പോലും പരിസരത്തെ ദുര്ഗന്ധം തങ്ങള്ക്കു സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവര്ക്കെല്ലാം പല രോഗങ്ങള് ബാധിച്ചു. തനിക്ക് ചൊറിച്ചില്, അലര്ജി, ശ്വാസം മുട്ടല് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള് പിടിപെട്ടെന്നും ഫാസില് പറഞ്ഞു.
അഴുക്കുവെള്ളത്തില് നിരന്തരമായി ചവിട്ടി നടന്നതുമൂലം കാല്പാദത്തിലുണ്ടായ അണുബാധയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തേടുകയാണ് ഇറച്ചി കടയിലെ തൊഴിലാളിയായ നസീര്. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ നസീര് കുറച്ചു നാളുകള്ക്കു മുന്പ് ഈ അഴുക്കുവെള്ളം ചാടി കടക്കുന്നതിനിടെ തെന്നിവീണു കാലൊടിഞ്ഞു.
മീന് മാര്ക്കറ്റിനും ഇറച്ചി കടകള്ക്കും ഇടയിലൂടെയാണ് അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള കാന നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്, കാന നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാതിരുന്നതോടെ ഇവിടെ മലിനജലം ഒഴുക്കില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. മഴക്കാലമായാല് ഈ അഴുക്കുവെള്ളം കടകള്ക്കുള്ളില് വരെ കയറുമെന്നും അപ്പോള് മലിനജലത്തില് നിന്നാണ് തങ്ങള് കച്ചവടം നടത്തുന്നതെന്നും ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാര് പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ കോർപ്പറേഷൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതികൾ വിഫലമായെന്നും കച്ചവടക്കാരനായ ഷാജഹാന് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ചാല മാർക്കറ്റ്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇവിടേക്ക് ഇക്കാരണത്താല് വരുന്നില്ലെന്നും ദുർഗന്ധം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടകള്ക്ക് പിന്നിലെ റോഡ് ഇന്ന് മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളും മാര്ക്കറ്റിലെ മാലിന്യവും ഇവിടെയാണ് തള്ളുന്നത്. നാളുകായി ഈ റോഡ് ബോര്ഡ് വെച്ച് മറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രണ്ടാഴ്ച മുന്പാണ് റോഡിൻ്റെ മറ നീക്കിയതെന്നും ഷാജഹാന് ചൂണ്ടിക്കാണ്ടി. കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്കു പോകാവുന്ന പ്രധാന വഴിയായിട്ടും മാലിന്യ കൂമ്പാരം കാരണം ആര്ക്കും പാത ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷാജഹാന് പറഞ്ഞു.
കെട്ടിടം സുരക്ഷിതമല്ല
ചാല കമ്പോളത്തിലെ മത്സ്യ മാര്ക്കറ്റിന് അടുത്ത് ഇറച്ചി കച്ചവടം നടത്തുന്ന കെട്ടിടവും ശോച്യാവസ്ഥയിലാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താതെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീഴുമോയെന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളും ജീവനക്കാരും. തങ്ങള് ഈ കെട്ടിത്തില് ജീവന് പണയം വെച്ചാണ് ജോലിചെയ്യുന്നതെന്നും വര്ഷങ്ങളായി പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും അധികൃതര് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ചാലയിലെ ഇറച്ചി വ്യാപാരികള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
എല്ലാ മാസവും തങ്ങള് കൃത്യമായി കോര്പ്പറേഷനില് വാടക അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന് കോര്പ്പറേഷന് അധികൃതര് തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്ന് ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരനായ ഷാജഹാന് പറഞ്ഞു. "1300 രൂപയാണ് താന് കടയുടെ വാടകയായി എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കുന്നത്. ഏകദേശം 13 ഇറച്ചി കടകളാണ് കെട്ടിടത്തിലുള്ളത്. എല്ലാ കടകളിലുമായി മുപ്പതോളം ആളുകള് ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമോയെന്നു പേടിച്ചാണ് തങ്ങള് കെട്ടിടത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മഴക്കാലമാണു വരുന്നത്. ശക്തമായി മഴ പെയ്താല് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താവുമെന്നു തങ്ങള്ക്കു ഭയമുണ്ട്" ഷാജഹാന് പറഞ്ഞു.
കുടിവെള്ളവുമില്ല, ശൗചാലയവുമില്ല
പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള് നിര്വഹിക്കാന് മനുഷ്യ വിസര്ജ്യം നിറഞ്ഞ, ദൂര്ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശൗചാലയത്തിലേക്കു കയറേണ്ട ഗതികേടിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ചാല കമ്പോളത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ ദീപു പറഞ്ഞു. മീന്ചന്തയോട് ചേര്ന്ന് 2013-2014-ല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോര്പ്പറേഷൻ്റെ കംഫര്ട്ട് സ്റ്റേഷന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില് പൈസ നല്കണം. എന്നാല്, പൊളിഞ്ഞ സുരക്ഷയില്ലാത്ത ഡോറും വിസര്ജ്യം നിറഞ്ഞ ശൗചാലയങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നവര്ക്കു ലഭിക്കുന്നത്.
മാര്ക്കറ്റില് താന് മീന് വില്പ്പന തുടങ്ങിയിട്ടു വര്ഷങ്ങളായെന്നും ഇവിടെയെത്തിയാല് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള് നിര്വഹിക്കാന് മാര്ഗമില്ലെന്നും ചാല കമ്പോളത്തില് മീന് വില്ക്കുന്ന അല്ഫോണ്സ പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിനാളുകള് ദിവസേന എത്തുന്ന ചന്തയില് കുടിവെള്ളം വെയ്ക്കാനുള്ള നടപടി പോലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാര്ക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായ അബ്ദുള് റഷീദ് പറഞ്ഞു. ജീവിക്കാന് മറ്റു മാര്ഗമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ശോച്യമായ സാഹചര്യത്തില് തൊഴിലെടുക്കുന്നതെന്ന് റഷീദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.
എങ്ങുമെത്താത്ത ചാല പൈതൃക തെരുവ് പദ്ധതി
ചാലകമ്പോളത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2018ല് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് വിശാലമായ ചാല പൈതൃക തെരുവ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ചാലയുടെയും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റേയും ചരിത്രം ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന ചിത്ര മതിലുകളും മേല്ക്കൂരയോട് കൂടിയ നടപ്പാതയും വിശ്രമ ബെഞ്ചുകളും പൂച്ചെടികളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗാന്ധിപാര്ക്കിന് എതിര്വശത്ത് നിന്ന് ചാലയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കിഴക്കേകോട്ടയുടെ മാതൃകയില് പ്രവേശനകവാടം, കിള്ളിപ്പാലത്തു നിന്ന് ചാലയിലേക്കുള്ള വഴിയില് പ്രവേശനകവാടം എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
തെരുവിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ ആകര്ഷകമാക്കാന് പൈതൃകത്തെരുവിൻ്റെ ലോഗോയോടു കൂടിയ ഒരേ പോലുള്ള പരസ്യബോര്ഡുകളും ഒരേനിറവും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കുക, ആര്യശാല ജങ്ഷനില് രാജാ കേശവദാസൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുക, വൈദ്യുതി ലൈനുകളും മറ്റ് കേബിളുകളും ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുക, ചാല കമ്പോളത്തിൻ്റെ പൊതു വികസനത്തിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങള്.
ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്ക്ക് വില്പ്പന നടത്താവുന്ന ചെറിയ കംപാര്ട്ട്മെൻ്റുകളും കൊത്തുവാള് തെരുവില് ശൗചാലയങ്ങളും കടമുറികളും ഉള്പ്പെടുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടവുമാണ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്മിച്ചതെന്ന് മുന് ചാല വാര്ഡ് കൗണ്സിലര് സിമി ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു. '2023-2024ല് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങള് വഴിയാണ് അറിയുന്നത്. പിന്നീട് ചാല വികസനം സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കി. മാര്ക്കറ്റിലെ പ്രധാന റോഡായ ആര്യശാല-ഗാന്ധി പാര്ക്ക് റോഡ് ഒഴികെയുള്ള ഇടറോഡുകള് സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്മിച്ചതാണെന്നും' സിമി ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു.
