അരിക്കൊമ്പൻ ഒഴിഞ്ഞ സിംഹാസനത്തിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ! മതികെട്ടാൻ ചോലയിൽ ഇനി ഇവൻ്റെ ആധിപത്യം; നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ ഭീതിയുടെ പര്യായം
ഏകദേശം മുപ്പതിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതിയും നടപ്പും തന്നെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്
Published : November 12, 2026 at 3:47 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: ഒരു കാലത്ത് ഇടുക്കിയിലെ കാടും നാടും അടക്കിവാണിരുന്നവനാണ് അരിക്കൊമ്പൻ. അരിക്കൊമ്പൻ കാടൊഴിഞ്ഞതോടെ മതികെട്ടാൻ വനമേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റൊരു കൊമ്പൻ. പേരിൽ മാത്രമല്ല, പെരുമാറ്റത്തിലും വേറിട്ടവൻ… ചക്കക്കൊമ്പൻ!
ഉയർന്ന മസ്തകം… നീണ്ട തുമ്പിക്കൈ… കരുത്തുറ്റ ശരീരം… അതിവേഗത്തിലുള്ള നീക്കം. കാട്ടിനുള്ളിൽ ഗജരാജനെപ്പോലെ വിലസുന്ന ഇവൻ ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങിയാൽ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കും, മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാകും. ചിന്നക്കനാലിൻ്റെയും ശാന്തൻപാറയുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഈ ഒറ്റയാനെ ഇനി പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ്. അരിക്കൊമ്പൻ്റെ പിൻഗാമിയായി കാട്ടിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്…
മതികെട്ടാനിലെ പുതിയ അധിപൻ; അരിക്കൊമ്പൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ചക്കക്കൊമ്പൻ
മതികെട്ടാൻ ചോല വനമേഖലയിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായിരുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ, അരിക്കൊമ്പൻ കാടൊഴിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. മുറിവാലൻ എന്ന മറ്റൊരു ഒറ്റയാനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കുശേഷം മേഖലയിലെ പ്രബലനായ കൊമ്പനായി ചക്കക്കൊമ്പൻ മാറി.
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ഏകദേശം മുപ്പതിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതിയും നടപ്പും തന്നെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഉയർന്ന മസ്തകം, നീണ്ട തുമ്പിക്കൈ, കരുത്തുറ്റ ശരീരം. തുമ്പിക്കൈ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് തലയുയർത്തി ഗാംഭീര്യത്തോടെ കാട്ടിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച കൗതുകകരമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഗാംഭീര്യത്തിനപ്പുറം അപകടകാരിയായ മറ്റൊരു മുഖവും ഇവനുണ്ട്.
"അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായിരുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ, അരിക്കൊമ്പൻ കാടൊഴിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പൻ മാതൃകയിൽ ചക്കക്കൊമ്പനെയും പിടികൂടി മറ്റൊരു വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റണം. ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുപരി ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അധികൃതർ പ്രാധാന്യം നൽകണം" എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ മൈക്കിൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മറ്റു കാട്ടാനകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സഞ്ചാരരീതിയും വേഗതയുമാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ദിശമാറാനും പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനും ഇവന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്വഭാവം പലപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ദുഷ്കരമാക്കുന്നു.
ജനവാസമേഖലയിൽ ഭീതി
ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും ജനവാസമേഖലകളിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീതി ചെറുതല്ല. വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനയിറങ്കൽ മേഖലയിലെ റേഷൻകട ആക്രമണവും ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കിയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്.
അരിക്കൊമ്പനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ചാരരീതിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ചക്കക്കൊമ്പന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി തമ്പടിക്കുന്നതിനുപകരം വനമേഖലയിലൂടെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് രീതി. പ്രദേശവാസികളുടെ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ച് ഒരേ മേഖലയിൽ ഏതാനും മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയിലാണ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രവചിക്കുക എളുപ്പമല്ല.
അരിക്കൊമ്പൻ മതികെട്ടാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ചക്കക്കൊമ്പനും മുറിവാലനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പതിവായിരുന്നു. അരിക്കൊമ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം താരതമ്യേന നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി മാറ്റിയതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ശക്തമായി. ഒടുവിൽ മുറിവാലൻ ചക്കക്കൊമ്പനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചരിഞ്ഞതോടെ മതികെട്ടാൻ മേഖലയിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആധിപത്യം കൂടുതൽ പ്രകടമായി.
എന്നാൽ ചക്കക്കൊമ്പനെ വെറുമൊരു ആക്രമണകാരിയായി മാത്രം കാണാനാകില്ല. കാട്ടാനകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും സഞ്ചാരപാതകളുടെയും ഭാഗമാണ് ഇവൻ്റെ ജീവിതം. വനത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് ആനകളുമായുള്ള മത്സരവും ഭക്ഷണത്തിനും ആവാസത്തിനുമായുള്ള സഞ്ചാരവുമെല്ലാം വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വനമേഖലയിലെ ആനത്താരകൾ തടസപ്പെടുന്നതും മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകളും മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
അതേസമയം, ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പന്നിയാർ പന്തടികളം സ്വദേശി വിജയൻ്റെ മരണവും പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി.
പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ നീക്കം; ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങളും നിർണായകം
ഇതോടെയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ മാതൃകയിൽ ചക്കക്കൊമ്പനെയും പിടികൂടി മറ്റൊരു വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം ശക്തമായത്. ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങളും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പരിഗണിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ഒക്ടോബറിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഒരുകാലത്ത് അരിക്കൊമ്പൻ അടക്കിവാണിരുന്ന മതികെട്ടാൻ വനമേഖലയിൽ ഇന്ന് ചക്കക്കൊമ്പനാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. കാടിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രാജാവായി വിലസുന്ന ഈ ഒറ്റയാനെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയണം.
കരുത്തും വേഗതയും കൊണ്ട് വനമേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ചക്കക്കൊമ്പൻ, മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടിയാണ്. കാട്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ യാത്ര എവിടെ അവസാനിക്കും? മതികെട്ടാനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വനമേഖലയിലേക്കോ, അതോ വീണ്ടും ഈ മലനിരകളിൽ തന്നെയോ? ഉത്തരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി.
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