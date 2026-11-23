മിഷന് ചക്കക്കൊമ്പന്; കുങ്കിയാനകളും ആര്ആര്ടി സംഘവും ചിന്നക്കനാലില്
വയനാട്ടില് നിന്നും രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും മുപ്പതംഗ ദ്രുതപ്രതികരണ സേനയുമാണ് ചിന്നക്കനാലില് എത്തിയത്.
Published : November 23, 2026 at 9:39 AM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാല് മേഖലയില് ജനജീവിതത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണിയുയര്ത്തുന്ന കാട്ടാന ചക്കക്കൊമ്പനെ തളയ്ക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ ദൗത്യത്തിന് നിര്ണായക തുടക്കം. ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി വയനാട്ടില് നിന്നും രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും മുപ്പതംഗ ദ്രുതപ്രതികരണ സേനയും (ആര്ആര്ടി) ചിന്നക്കനാലില് എത്തി. മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയില് നിന്നുള്ള കരുത്തരായ വിക്രം, ഭരത് എന്നീ കുങ്കിയാനകളെയാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ആന ആംബുലന്സുകളില് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ വയനാട്ടില് നിന്നും തിരിച്ച സംഘം ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് ചിന്നക്കനാലില് എത്തിയത്. മുമ്പ് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അരിക്കൊമ്പന് ദൗത്യത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച പരിചയസമ്പന്നരായ കുങ്കിയാനകളാണ് വിക്രമും ഭരതും. ചിന്നക്കനാല് സിമന്റ് പാലത്താണ് ഇവര്ക്കായി പ്രത്യേക കുങ്കിത്താവളം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടുമൊരു വലിയ വന്യജീവി ദൗത്യത്തിന്റെ ആവേശവും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസര് ഡോ. അനുമോദ്, ഡോ. സിദ്ധാർഥ് ശങ്കർ, അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസര് സിറില് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാന് പിടിക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ബസിലാണ് സംഘം കുങ്കിയാനകളെ അനുഗമിച്ചത്.
സംഘത്തിലെ 27 പേര് സുല്ത്താന് ബത്തേരി ആര്ആര്ടിയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഇവര്ക്കായി പ്രദേശത്തെ നാലിടങ്ങളിലായി താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ഓരോ നീക്കവും വനം വകുപ്പ് 24 മണിക്കൂറും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളില് ആനയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസിലാക്കുന്നതിനായി ആധുനിക തെര്മല് ഡ്രോണ് ക്യാമറകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിലവില് ബിഎൽ റാം ചുടുകാട് ഭാഗത്താണ് ചക്കക്കൊമ്പന് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാട്ടാനയെ സുരക്ഷിതമായി മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങള് വനംവകുപ്പ് ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചക്കക്കൊമ്പന് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയോ, കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക.
ദേവികുളം റേഞ്ചിൻ്റെ പരിധിയിൽ ചിന്നക്കനാൽ, ബോഡിമെട്ട് മേഖലകളിലായി ഏകദേശം 17 കാട്ടാനകളുണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ സ്ഥിരമായ ജനവാസ മേഖലകളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുന്ന കാട്ടാനയാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര് 23ന് പന്തടിക്കളത്ത് ഒരാള് ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പന്തടിക്കളത്ത് വിജയന് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. മേഖലയിലെ മഞ്ഞ് മൂടുന്ന കാലാവസ്ഥ കാരണം ആനയുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകും. ഇതാണ് കൂടുതല് അപകടങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
ദൗത്യം നടക്കുന്നതിനാല് ഇന്ന് ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.അതേസമയം നേരത്തെ അക്രമകാരിയായ അരിക്കൊമ്പനെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് പോലെ ചക്കക്കൊമ്പനെ മാറ്റില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.അതിന് പകരം സ്വന്തം ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തി സഞ്ചാരപഥം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ നീക്കം.ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം വന്യജീവിയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ദൗത്യം.
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