പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ കോണ്ഫറന്സ് നാളെ മുതല് തിരുവനന്തപുരത്ത്; ഉദ്ഘാടനം ലോക്സഭ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള
കേരള നിയമസഭാ ഹാളിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പിഎസി)ചെയര്മാന്മാരുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും സമ്മേളനം നവംബര് മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിലായി നടക്കും.
Published : November 2, 2026 at 3:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പാര്ലമെൻ്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പിഎസി)ചെയര്മാന്മാരുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും സമ്മേളനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം വേദിയാകുന്നു. നവംബര് മൂന്ന്, നാല് തീയതികളില് കേരള നിയമസഭാ ഹാളിലാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്ലീനറി സമ്മേളനം നടത്താൻ പോവുന്നത്.
നിയമസഭാ ഹാള് നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങള്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും നല്കാന് പാടില്ലെന്ന തീരുമാനം താന് തന്നെ മുന് കൈ എടുത്ത് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനങ്ങള് നിയമ ഹാളില് വച്ച് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
നവംബര് മൂന്നിന് നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി ഹാളില് ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തുന്ന ലോക്സഭാ സ്പീക്കറെ ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നല്കി സ്വീകരിക്കും.
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ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന്, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര് പേഴ്സണ് ഹരിവംശ്, പാര്ലമെൻ്റിലെ പിഎസി ചെയര്മാന് കെസി വേണുഗോപാല്, കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്, കേരള നിയമസഭയിലെ പിഎസി ചെയര്മാന് കെഎന് ബാലഗോപാല് എന്നിവര് പ്രസംഗിക്കും. സമാപന സമ്മേളനം നവംബര് നാലിന് രാവിലെ 11.45ന് ശങ്കര നാരായണന് തമ്പി മെമ്പോഴ്സ് ലോഞ്ചില് നടക്കും.
രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്ലീനറി കോണ്ഫറന്സില് പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കം 26 സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നായി 262 അംഗങ്ങള് പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 15(2) പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഗവര്ണര്ക്ക് കണ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറൽ സമര്പ്പിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ പരിശോധനയാണ് പിഎസിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. 1933ല് തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയില് ആണ് ആദ്യമായി പിഎസി രൂപീകൃതമായത്. പ്രതിപക്ഷ അംഗത്തെ പിഎസിയുടെ ചെയര്പേഴ്സണ് ആക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് 1957ല് കേരള നിയമസഭയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ 70 വര്ഷത്തിനിടയില് കേരള പിഎസി 1,257 റിപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള നിയമസഭയില് ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി പിഎസി ആണെന്നും സ്പീക്കര് അറിയിച്ചു. പാര്ലമെൻ്റിലെയും നിമസഭകളിലെയും പിഎസി ചെയര്മാന്മാര്ക്കും അംഗങ്ങള്ക്കും പുറമേ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ പിഎസി ചെയര്മാന്മാരും അംഗങ്ങളും രണ്ടു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കും.
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