മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമി തന്നെ; നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് പുതിയ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മായിൻ ഹാജി
മുനമ്പം ഭൂമി തർക്കത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾ ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നും മായിൻ ഹാജി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ നിലപാട് ഈ ബോർഡ് പിന്തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Published : October 17, 2026 at 4:54 PM IST
എറണാകുളം: മുനമ്പത്തെ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന തൻ്റെ മുൻ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലന്ന് വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മായിൻ ഹാജി. കൊച്ചിയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'മുനമ്പം ഭൂമി തർക്കത്തിൽ നിലവിലെ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ നിലപാട് ഈ ബോർഡും തുടരുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ റോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾ ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നും മായിൻ ഹാജി വ്യക്തമാക്കി. മുനമ്പം പ്രശ്നം വളരെ രമ്യമായും മാന്യമായും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം.
മുൻ ചെയർമാൻ കെ. എസ്. ഹംസ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ താനില്ല. എല്ലാവരുടെയും ചെയർമാനായി പ്രവൃത്തിക്കും. ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും തീരുമാനിച്ചത് സർക്കാരാണ്. താൻ ലീഗിൻ്റേയും സമസ്തയുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. സമസ്തക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയില്ല. മുസ്തഫൽ ഫൈസിയെ മുശാവറയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സമസ്തയുടെ ഭാഗമാണ്' മായിൻ ഹാജി പറഞ്ഞു.
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രണ്ട് മുസ്ലിം ഇതര അംഗങ്ങൾ വേണമെന്ന കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. എപി സുന്നി വിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന വിമർശനത്തിന് നിയമനം നടത്തിയവരോടാണ് പറയേണ്ടത്. താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മാത്രമാണ്.
പതിനെട്ട് വർഷം വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന താൻ ഇതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും അപഹരിച്ചതായി തനിക്ക് എതിരെ പരാതിയില്ല. തനിക്കെതിരായ വഖഫ് ബോർഡിലെ അനധികൃത നിമയനാരോപണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനമെടുക്കട്ടേയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വഖഫ് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമുദായത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അന്യാധീനപ്പെട്ട വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മായിൻ ഹാജി വ്യക്തമാക്കി. ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കുറുക്കോളി മൊയ്തീന് എംഎൽഎ, തൊടിയൂര് മമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി, സജ്ന ഫിറോസ്, ജസീം സബാഹ്, ഡോ. അബ്ദുള് മജീദ് സലാഹി മദീന ബീഗം, മുസ്തഫല് ഫൈസി എന്നിവർ ചേർന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രഥമ യോഗവും നടന്നു.
സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ കെ. എസ്. ഹംസ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
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