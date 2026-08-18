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മരണമുനമ്പിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക്: 17-കാരിക്ക് പുനർജന്മമേകി ചടയമംഗലത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ചടയമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മനോജും ഹോം ഗാർഡ് ജ്യോതിയും നടപ്പാക്കിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നാടിനാകെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു

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17-കാരിക്ക് പുനർജന്മമേകി ചടയമംഗലത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 1:24 PM IST

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രാജീവ്.ആര്‍

കൊല്ലം: ഒരു നിമിഷത്തെ അവിവേകത്തിൽ ഇരുളടഞ്ഞു പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുജീവൻ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരികെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ്. കൊല്ലം ചടയമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മനോജും ഹോം ഗാർഡ് ജ്യോതിയും നടപ്പാക്കിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നാടിനാകെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

വഴക്കിൽ തുടങ്ങിയ ആശങ്ക

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ആയുർ സ്വദേശിനിയായ പതിനേഴുകാരി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെ ചൊല്ലി മാതാവ് വഴക്കുപറഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ദേഷ്യവും വിഷമവും മൂലം വീട്ടിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടായതോടെ പരിഭ്രാന്തയായ അമ്മ സഹായത്തിനായി ചടയമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മനോജ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

പൊലീസിൻ്റെ അതിവേഗ ഇടപെടൽ

വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്.ഐ മനോജും ഹോം ഗാർഡ് ജ്യോതിയും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുമ്പോഴേക്കും പെൺകുട്ടി മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ചിരുന്നു. "കതക് തുറക്കൂ, നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം" എന്ന് എസ്.ഐ മനോജ് കനിവോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, "തുറക്കാം" എന്ന് കുട്ടി അകത്തുനിന്ന് മറുപടിയും നൽകി.

തുടർന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മാതാവിനോട് വിവരങ്ങൾ തിരക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്. അപകടം മണത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ കതകിൽ തട്ടിവിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

മരണത്തോടുള്ള പോരാട്ടം

ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനലിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ചുപൊട്ടിച്ച് ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ അകത്തേക്ക് നോക്കി. ഫാനിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് അവർ കണ്ടത്. ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ എസ്.ഐയും ഹോം ഗാർഡും ചേർന്ന് മുറിയുടെ കതക് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നു.

തൂങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഉടനടി താഴെയിറക്കാൻ ഷാൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കട്ടിലിൽ കിടത്തി. ശ്വാസമറ്റ നിലയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് തളരാത്ത മനസ്സോടെ ഇരുവരും ചേർന്ന് തുടർച്ചയായി ഏഴ് മിനിറ്റോളം ജീവൻരക്ഷാ പ്രക്രിയയായ സിപിആര്‍ നൽകി. പൊലീസിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നം ഫലം കണ്ടു; പെൺകുട്ടി മെല്ലെ അനങ്ങിത്തുടങ്ങി.

ലഭിച്ച നിമിഷങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ പെൺകുട്ടിയെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ തന്നെ കയറ്റി തൊട്ടടുത്തുള്ള അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതോടെ കുട്ടി അപകട നില തരണം ചെയ്തു. കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കാനും, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സിപിആര്‍ നൽകി ജീവൻ നിലനിർത്താനും സാധിച്ചതാണ് ആ 17-കാരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. കാവലാളുകളായി എത്തി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പിയ എസ്.ഐ മനോജിനെയും ഹോം ഗാർഡ് ജ്യോതിയെയും നാടൊട്ടുക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു...

"സ്‌ത്രീയുടെ ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നയുടനെ ഞാനും ജ്യോതിയും അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌ത്രീയും മകളും വഴക്കുണ്ടതായി അറിഞ്ഞു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മകള്‍ കതക് അടച്ചു റൂമില്‍ കയറിയതായി ആ സ്‌ത്രീ പറഞ്ഞു. ഉടനെതന്നെ പൊലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു, വാതില്‍ തുറക്കാമെന്ന് അവള്‍ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ, റൂമിനകത്ത് എന്തോ തട്ടിമറിയുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു, ഉടൻ തന്നെ ഞാനും ജ്യോതിയും ജനവാതില്‍ വഴി നോക്കിയപ്പോള്‍ കുട്ടി ഫാനില്‍ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ജനലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തകര്‍ത്ത് കുട്ടിയെ എടുത്തു. അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കുട്ടിക്ക് ആറ് മിനിറ്റോളം സിപിആര്‍ നല്‍കി ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു" - ചടയമംഗലം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെയ സ്‌ത്രീകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

17 YEAR OLD GIRL RESCUE OPERATION
ചടയമംഗലത്തെ പൊലീസ്
KOLLAM NEWS
KERALA POLICE
CHADAYAMANGALAM POLICE

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