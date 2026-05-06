ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നൈറ്റ് സർവിസ് ബസുകളിൽ ലഹരിക്കടത്തും വിൽപനയും; എംഡിഎംഎയുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ
Published : May 6, 2026 at 5:29 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലം നിലമേലിൽ എംഡിഎംഎയുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ. വർക്കല മടവൂർ സ്വദേശി തൻസീർ ആണ് ചടയമംഗലം എക്സൈസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. വിപണിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎയുമായാണ് തൻസീർ പിടിയിലാകുന്നത്. ഇയാള് മൊത്തവിതരണക്കാരനാണെന്നും പ്രധാനമായും നിലമേൽ കൈതോട് ഭാഗങ്ങളിൽ എംഡിഎംഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരക ലഹരിമരുന്നുകളുടെ പ്രധാന വിതരണക്കാരനാണെന്നും റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു.
നന്ദു തേജസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് തൻസീർ പിടിയിലായത്.
ഇയാളിൽ നിന്നും 20 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. എംഡിഎംഎ കൈവശം വെക്കുന്നത് പോലും ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കടുത്ത കുറ്റമായിരിക്കെയാണ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത്രയും വലിയ അളവിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുമായി തൻസീർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് എംഡിഎംഎ വൻതോതിൽ ശേഖരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നൈറ്റ് സർവീസ് ബസുകളിലാണ് ഇയാൾ സാധാരണയായി ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തവണയും ലഹരിമരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം ചടയമംഗലം എക്സൈസിന് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ലഹരി മാഫിയാ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും എക്സൈസിന് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർക്കായി ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം തുടരും. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ ബിനു, പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് സബീർ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജയേഷ്, ചന്തു, ബിൻസാഗർ, ശ്രേയസ്, അരുൺ, ജിനു, ശരണ്യ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ സാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
അതിർത്തികളിൽ ലഹരിക്കടത്ത് വർധിക്കുന്നു
കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ കബനി നദി വറ്റിയതോടെ ലഹരിക്കടത്ത് വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മച്ചൂർ, ബൈരക്കുപ്പ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സംഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. വയനാട് പുല്പ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി മേഖലകളിൽ ലഹരി വിൽപ്പന വർധിച്ച് വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
കബനി നദിയിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞതോടെ അതിർത്തി കടക്കൽ ലളിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈരക്കുപ്പ, മച്ചൂർ മേഖലകളെ ആസ്ഥാനമാക്കി ലഹരി സംഘങ്ങൾ സജീവമാണ്. പുല്പ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ലഹരിവരവ് വർധിക്കുന്നതായാണ് സൂചന. പോലീസിൻ്റെയും എക്സൈസിൻ്റെയും പരിശോധനകൾക്കിടയിലും ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലൂടെ വിൽപ്പന തുടരുന്നു. യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ലഹരി ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായും പൊലീസും മറ്റ് അധികൃതരും പറയുന്നു.
