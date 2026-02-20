12-ാം വയസിൽ ആദ്യ യാത്ര; പ്രിയം തീര്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളോട്, ഇന്നും സഞ്ചാരം തുടർന്ന് ഒരു 78കാരൻ
പ്രായം വെറും അക്കം മാത്രം. യാത്രകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിഎച്ച് ജയരാജനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ...
Published : February 20, 2026 at 7:22 PM IST
കണ്ണൂര്: പ്രായം 78 കഴിഞ്ഞിട്ടും മാഹി-അഴിയൂര് സ്വദേശി സിഎച്ച് ജയരാജന് തൻ്റെ യാത്രാ മോഹം കൈവിട്ടില്ല. മകളും ഭാര്യയും കാനഡയില് കഴിയുമ്പോഴും ജയരാജൻ്റെ താത്പര്യം നാട്ടിലെ ദേശങ്ങള് കാണുന്നതിലാണ്. കാനഡയില് പോയാലും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് ജയരാജന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തും. കൊറോണ കാലത്ത് കാനഡയില് വച്ച് മൂന്ന് തവണ രോഗം ബാധിച്ച് ആരോഗ്യം മോശമായെങ്കിലും ജയരാജന് ഇന്നും യാത്ര തുടരുകയാണ്.
12-ാം വയസില് അമ്മയില് നിന്ന് പണം വാങ്ങി ആദ്യ യാത്ര ചെയ്ത സംഭവം ജയരാജന് ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. പത്രങ്ങളില് തൃശൂരിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞ ജയരാജന് അവിയൂര് ചുങ്കത്തു നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത് മൂന്ന് കൂട്ടുകാര്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രശസ്തമായ പുഞ്ചിരി മോട്ടോര് സര്വ്വീസ് ബസില് കയറി വടകര എത്തി. അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ബസില് കോഴിക്കോട്ടും പിന്നെ തൃശൂരും എത്തിയത് ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെയാണ് ജയരാജന്.
വളരെ കാലമായി ഞാൻ യാത്രികനാണ്. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടുക്കാരുമൊത്ത് പീച്ചി ഡാമും മറ്റും കാണാൻ തൃശൂരിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. കാണാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റുമാണ്. ഇപ്പോഴും യാത്ര തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സിഎച്ച് ജയരാജന് പറഞ്ഞു.
കയ്പ്പേറിയ യാത്രാനുഭവം
പരിമിതമായ യാത്ര സൗകര്യങ്ങളും മറ്റുമുള്ള കാലത്ത് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്നും മുടക്കം കൂടാതെ ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്ന് യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അഴിയൂരില് നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു തോര്ത്ത് മാത്രമാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. തൃശൂരിലെത്തി ചെറിയൊരു മുറിയില് തങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പീച്ചി അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഡാം ചുറ്റികണ്ട ശേഷം വാഴാനിയിലും പിന്നീട് മലമ്പുഴയിലും സന്ദര്ശനം നടത്തി. ആദ്യത്തെ യാത്രാനുഭവം ഇന്നും ജയരാജന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.
എന്നാൽ അഞ്ച് ദിവസം ദീര്ഘിച്ച യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് അച്ഛൻ്റെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നു. മകന് വഴി തെറ്റി പോകുമോ എന്ന ഭയത്താല് കരിപ്പയില് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് എന്നയാളിനെ ഉപദേശത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. ഗുരുതുല്യനായ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗുരുവായൂരില് പോയി. പഠനകാലമായപ്പോഴും മാസാമാസം ഗുരുവായൂരില് ദര്ശനം നടത്തി. അവിടെ വച്ച് പ്രശസ്ത കവി പി കുഞ്ഞിരാമന് നായരെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ കൃഷ്ണനാട്ടവും വാകച്ചാര്ത്തും കാണാനും അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചു. എസ്എസ്എല്സിയും പ്രീഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യാത്രയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് യാതൊരു മങ്ങലും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1965-66 കാലത്ത് മൂകാംബിക, കുടജാദ്രി എന്നിവിടങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തു. പാതി വഴിയില് മാത്രം ജീപ്പ് പോകുന്ന അക്കാലത്ത് മല നടന്നു കേറിയാണ് കുടജാദ്രിയില് എത്തിയത്. കൊടുങ്കാടും മൂടല് മഞ്ഞും വന്യജീവി വിഹാരവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയാനകമായിരുന്നു അന്നത്തെ കുടജാദ്രി യാത്ര എന്ന് ജയരാജന് പറയുന്നു.
പോണ്ടിച്ചേരി സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോള് യാത്ര ഹരമായി മാറി. മൈസൂരിലെ ഒട്ടനവധി വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സന്ദര്ശനം നടത്തി. വിവാഹിതനായ ശേഷം അന്തമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപിലേക്ക് കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്തു. അന്നത്തെ ലെഫ്റ്റ്നൻ്റ് ഗവര്ണറുടെ സ്പെഷല് സെക്രട്ടറി വിനോദ് ജയരാജൻ്റെ ഗുരുതുല്യനായ പത്മനാഭ കുറുപ്പിൻ്റെ മകനായിരുന്നു. വിഐപി പരിഗണനയോടെയാണ് ജയരാജൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അന്തമാന് യാത്ര. പിന്നീട് തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളോടായി ജയരാജന് കൂടുതല് താത്പര്യം.
അവശതകളെ അതിജീവിച്ച യാത്രികൻ
കുഭകോണം തഞ്ചാവൂര് മേഖലയിലെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രമായ തിങ്കളൂര്, കാരക്കലിലെ സൂര്യനാര് ക്ഷേത്രം, ചിദംമ്പരത്തെ ചൊവ്വാ ഗ്രഹക്ഷേത്രം, വൈത്തീശ്വരന് കോവീല്, അലങ്കുടി ബൃഹസ്പതി ക്ഷേത്രം, കുഞ്ചനൂര് ശുക്രക്ഷേത്രം, ശനീശ്വരന് കോവില്, രാഹു ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി ജയരാജൻ്റെ യാത്ര നീളുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അപകടം യാത്രകൾക്ക് മുടക്കം വരുത്തി. നാമക്കലിലെ കൊല്ലിമലയില് എത്തിയ ജയരാജന് ചെറിയ തരത്തില് വീഴ്ച പറ്റുകയും കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് അല്പകാലം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി വാക്കിങ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാനാണ് ജയരാജന് ഒരുങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മാഹിയിലെത്തുകയും കിലോമീറ്ററുകള് താണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും കണ്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജയരാജ്. അടുത്ത യാത്രക്കായുളള ഒരുക്കവുമായി.
