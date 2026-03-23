ETV Bharat / state

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 85 ശതമാനത്തിലധികം പോളിങ് കൈവരിക്കല്‍ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ

‘വോട്ടറിവ് – കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാൾവഴികൾ’ എന്ന പുസ്‌തകം പ്രകാശനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

CEO Ratan U Kelkar കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ് ശതമാനം വോട്ടറിവ്
CEO Ratan U Kelkar (ceo.kerala.gov.in/ceo-desk)
author img

By PTI

Published : March 23, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ശതമാനം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) ഡോ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ. 85 ശതമാനത്തിലധികം പോളിങ് കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. ‘വോട്ടറിവ് – കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാൾവഴികൾ’ എന്ന പുസ്‌തകം പ്രകാശനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കാ‌യി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്‌തകമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ചരിത്രവും ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്‌തകമാണ്. കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഡോ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 75.60 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അതിൽ കൂടുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സിഇഒ പറഞ്ഞു. പുസ്‌തകത്തിൽ 1957 മുതലുള്ള കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രവും 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന നിയോജകമണ്ഡല തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മാനുവലിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്നായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇതുവരെ 341 സ്ഥാനാർഥികളാണ് പത്രിക നൽകിയത്. പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന നാളെ (മാർച്ച് 24) നടക്കും. സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ 26 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഇനി 17 ദിവസം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് 15 ദിവസം മാത്രമാണുള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 14 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 29 നാമനിർദേശ പത്രികകളാണ് ലഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 39 പേരാണ് പത്രിക നൽകിയത്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 41 സ്ഥാനാർഥികളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 25 സ്ഥാനാർഥികളും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമുള്ളതിനാൽ സ്ഥാനാർഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സജീവ പ്രചാരണത്തിലാണ്. ഇതിനോടകം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട്.

Also Read: ഇളകുമോ ലീഗിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ട? വോട്ടുചോർച്ചയും ഡീൽ ആരോപണവും കാസർകോട് യുഡിഎഫിന് ചങ്കിടിപ്പാകുന്നു

TAGGED:

CEO RATAN U KELKAR
കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വോട്ടിങ് ശതമാനം
വോട്ടറിവ്
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.