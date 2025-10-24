പിഎം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടത് നാഴികക്കല്ല്; കേരള സര്ക്കാരിന് അഭിനന്ദനവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
ഈ സന്ദേശത്തോടെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് കേരള നിരുപാധികം ഒപ്പിട്ടെന്ന് സ്ഥീരീകരണമാവുകയാണ്.
Published : October 24, 2025 at 2:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലി കേരളത്തിലെ എല്ഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കില് നില്ക്കവേ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാന്ഡിലില് ആണ് അഭിനന്ദന സന്ദേശം.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം PM SHRI (പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ) സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് കേരള സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ, അനുഭവപരിചയ പഠനം, 2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് (NEP) അനുസൃതമായി നൈപുണ്യ വികസനത്തിൽ ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൽ എന്നിവയുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സ്കൂളുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.
നവീകരണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാർഥികളെ ശോഭനമായ ഭാവിക്കായി സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സമഗ്രവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നാണ് സന്ദേശം.
Congratulations to the Government of Kerala on signing the MoU for the implementation of the PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) initiative across the state.— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) October 24, 2025
This marks a major milestone in transforming school education in Kerala, developing schools as centres of…
ഈ സന്ദേശത്തോടെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് കേരള നിരുപാധികം ഒപ്പിട്ടെന്ന് സ്ഥീരീകരണമാവുകയാണ്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പി എം ശ്രീയിൽ (പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂൾ ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ) ഒപ്പ് വെച്ച സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നടപടി ഇടതു മുന്നണിയിൽ കടുത്ത ഭിന്നതക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സി പി ഐയോട് കൂടിയാലോചനയോ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് പോലും ചർച്ചയുമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സി പി ഐ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്ന് രാവിലെ രൂക്ഷമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയത്. ഇടതുമുന്നണി പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. മുന്നണി മര്യാദകളുടെ ലംഘനത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നത്. "ഗോളി തന്നെ സെൽഫ് ഗോളടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്" എന്ന് സി പി ഐ എം പി പി. സന്തോഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം വിഷയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചിരുന്നു.
പി എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ട സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സി പി ഐ യുടെ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളായ എ ഐ എസ് എഫും, എ ഐ വൈ എഫും പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയുടെ നിലപാട് പോലും വകവെയ്ക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ നീക്കം മുന്നണി ബന്ധത്തിലെ വിള്ളൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം 2023 മുതൽക്ക് കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട 1400 കോടി രൂപയോളം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മുൻപ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിക്കെതിരെ ആദ്യം കടുത്ത നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും, ഇന്നലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ വാസുകി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ എത്തി ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു.
Also Read: പി എം ശ്രീയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 'ഇടതുമുന്നണി പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ല', എല്ഡിഎഫ് വിടുമോ എന്ന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പറയാമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം