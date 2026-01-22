ETV Bharat / state

കെ റെയിലിൻ്റെ വഴിയടഞ്ഞു; കേരളത്തിന് ഇനി മെട്രോമാൻ പറഞ്ഞ അതിവേഗ റെയിൽപാത, വഴിതെളിയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

കെ റെയിലിൻ്റെ വഴിയടയുന്നു എന്നും ഇ ശ്രീധരനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു എന്നും ആദ്യം വാർത്ത പുറത്ത് വിട്ടത് ഇടിവി ഭാരത് ആയിരുന്നു. തൻ്റേത് ജനകീയ പാതയെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

E. Sreedharan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 7:57 AM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പൂർണമായി തള്ളി. കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് വിശദ പദ്ധതിരേഖ (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. ഇതിന് വേണ്ടി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.


ഡിഎംആർസി മുൻ മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് ഇ. ശ്രീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാകും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഡിഎംആർസിയുടെ ഓഫിസ് ശ്രീധരൻ്റെ സ്വദേശമായ പൊന്നാനിയിൽ തുടങ്ങാനും ഒരുക്കങ്ങളായി. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ 430 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിവേഗപാത നിർമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 9 മാസത്തിനകം ഡിപിആർ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് ഇ. ശ്രീധരൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Representative image (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുവരും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലാണ് ധാരണയായത്. ജനജീവിതത്തെ പരമാവധി ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മേൽപാതയും തുരങ്കവും ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാകും പാത. ജനുവരി 17നാണ് കേന്ദ്ര റെയിവേ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിയോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നിലപാട്.

അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി രേഖയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എത്ര സമയം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എത്ര തുക ചെലവ് വരും ഈ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പൊന്നാനിയിൽ ഓഫിസ് കണ്ടെത്തി. ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. നിലവിൽ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ വലിയ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യ പ്രകാരം 2009ൽ ഇ.ശ്രീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിവേഗ പാതയ്ക്കായി ഡിപിആർ തയാറാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയായിരിക്കും പുതിയ പദ്ധതി. നിലവിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്. ആദ്യ ഡിപിആറിനെ അവഗണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയത്.

E. Sreedharan, Representative image (ETV Bharat)

അധികമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിനാലും ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതിനാലും സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാകില്ലെന്ന് ഇ.ശ്രീധരൻ അന്നുതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കെ റെയിലിൻ്റെ വഴിയടയുന്നു എന്നും ഇ ശ്രീധരനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു എന്നും ആദ്യം വാർത്ത പുറത്ത് വിട്ടത് ഇടിവി ഭാരത് ആയിരുന്നു. തൻ്റേത് ജനകീയ പാതയെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിൽ വലിയ സംതൃപ്‌തിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് അന്ന് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്. "രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ല പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്താണ്. തൂണിലൂടെയും തുരങ്കത്തിലൂടേയും മിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമാകില്ല. കേരളത്തെ വിഭജിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രായോഗികമായില്ല" ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത്.

'കെ റെയിൽ വരും കേട്ടോ' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടക്കിടെ പറയുമ്പോഴും അത് കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായില്ല. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ശ്രീധരൻ സമർപ്പിച്ച രൂപരേഖയിൽ സിൽവർ ലൈൻ നടപ്പിലാക്കിയാലുള്ള പോരായ്‌മകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് വിശദമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്രം ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മാത്രമല്ല കെ റെയിൽ ആശയം വീണ്ടും ഉയർന്ന് വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രതിഷേധാഗ്നിയെ കുറിച്ചും കേന്ദ്രത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ 350 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പായുന്ന സർവ്വീസ് ആവശ്യമില്ല. പരമാവധി 200 കിലോമീറ്റർ മതി. 135 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള 430 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നിടാം. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കു പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 25 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ ഇടവേളയിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ വേണം. കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ഇരുദിശയിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രതിമാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയായി ഇത് മാറുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സിൽവർ ലൈൻ (കെ. റെയിൽ) പദ്ധതിക്ക് ബദലായി അവതരിപ്പിച്ച സെമി സ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂഴ്തിയെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ മുമ്പ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷത്തുകൾ ഓർത്താണ് തൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റെയിൽവേക്ക് കൈമാറാതിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കെ റെയിൽ മാറ്റിവെച്ച് തന്റെ ആശയം നടപ്പാക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലെറ്റർ കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കാൻ താൻ സിഎമ്മിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

E. Sreedharan (ETV Bharat)

സീനിയറായ ഓഫിസർമാർ അത് ചെയ്യും എന്ന് എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കെ.എം എബ്രഹാം, ബിജു പ്രഭാകർ എന്നിവർ തന്നെ സമീപിച്ചു. രൂപരേഖയിൽ ഒരു മാറ്റം വേണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാത കാസർകോട് വരെ നീട്ടണം എന്നതായിരുന്നു അത്. അതും താൻ അംഗീകരിച്ചു. ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈറ്റർ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് കെ വി തോമസിനെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടു. തോമസ് വിളിച്ചിരുന്നെകിലും ഒന്നും കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയില്ല. ഇ ശ്രീധരൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ കെ റെയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയാൻ പിണറായി വിജയന് സാധിക്കില്ല. അതിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറ് കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയത്. പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രശ്നം കേസുകൾ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നതാണ്. നൂറിലേറെ കേസുകളാണ് കെ റെയിൽ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിന് പുറമേ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയവർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് നൽകും. അതും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.


അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ ആയിരിക്കും ആദ്യ പാത. പിന്നീടത് കാസർകോട്ടേക്കും നീട്ടും. 80,000 കോടിയാണ് ആദ്യഘട്ട ചെലവ് കണക്കാക്കിയത്. സമ്പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാകും. 25 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകും. കെ. റെയിലിൽ അത് 60 കിലോമീറ്റർ പരിധിയാണ്. കേരള സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായാൽ പദ്ധതി നടപ്പാകുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കായിരുന്നു.

ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ കേരളം വിഭജിക്കപ്പെടില്ല. തൂണിലും തുരങ്കത്തിലൂടെയുമായിരിക്കും ഇത് കടന്നു പോകുക. കെ റെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ പാട്ടകരാറിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും മറ്റും ഭൂമി ഉടമസ്ഥർക്ക് തന്നെ വിട്ടു നൽകാനും കഴിയും. റെയിലിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ മരങ്ങളോ ഉയർന്ന് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പദ്ധതിരേഖ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ റൂട്ട് തെളിയും.

