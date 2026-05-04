മധ്യകേരളം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി യുഡിഎഫ്; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണാധിപത്യം, തൃശൂരിൽ എൽഡിഎഫ് കോട്ട കാത്തു

കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെ ഈറ്റില്ലം കൂടിയായ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫിനേറ്റ തിരിച്ചടി അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുന്നതായിരുന്നു

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 8:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച് യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിനിടെ മധ്യകേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരി. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരിയപ്പോൾ തൃശൂരിൽ എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചു നിന്നു. ആകെയുള്ള 13ൽ ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ നാല് സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെ ഈറ്റില്ലം കൂടിയായ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫിനേറ്റ തിരിച്ചടി അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുന്നതായിരുന്നു. തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അതേ വികാരത്തിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനേറ്റത്. എൽഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷിയായ കേരളകോൺഗ്രസ് എം കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടതും ഏറ്റുമാനൂർ, വൈക്കം അടക്കമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അട്ടിമറി വിജയവും കൂടിയായപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ അടിത്തറയാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ തകർന്നുവീണത്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ഉയർത്തിയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രത്തിൽ നിലവിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ വീണതും യുഡിഎഫിന് മികച്ച നേട്ടമായി മാറി. ഇടുക്കിയിൽ മത്സരിച്ച റോഷി അഗസ്റ്റിനും പാലായിൽ മത്സരിച്ച ജോസ് കെ മാണിയും തരംഗത്തിൽ വീണതോടെ കേരളകോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ സമ്പൂർണ പതനമാണ് മധ്യകേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായത്.

യുഡിഎഫിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നേടിയ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം മുന്നണിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നതായിരുന്നു. സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സിപിഎമ്മിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന മന്ത്രി പി രാജീവ് അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കടപുഴകിയപ്പോൾ ഏത് തരംഗത്തിലും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു കയറുന്ന കെ ജെ മാക്‌സിക്കും അടിപതറി. അവസാന നിമിഷം സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റി പരീക്ഷിച്ച പെരുമ്പാവൂരിൽ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായ മനോജ് മൂത്തേടൻ ജയിച്ചു കയറി. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ പാപക്കറ കൂടി കഴുകി കളഞ്ഞാണ് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ മകൻ വി ഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ രാജീവിനെ തറപറ്റിച്ചത്.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമായ ട്വിൻ്റി -ട്വൻ്റിയുടെ തകർച്ചയും രാഷ്ട്രീയ കേരളം തൊട്ടറിഞ്ഞു. മുമ്പ് സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാർട്ടി ഇത്തവണ എൻഡിഎ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറ്റുരച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നിലധകം പഞ്ചായത്തുകൾ ജില്ലയിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് സമ്പൂർണ പരാജയം രുചിക്കേണ്ടിയും വന്നു. മറ്റ് ഘടകക്ഷികളെ അവഗണിച്ച് ബിജെപി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ട്വൻ്റി- ട്വൻ്റിക്ക് നൽകിയെന്ന പഴിയും പരാതിയുമാണ് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത്.

ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടങ്ങുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും യുഡിഎഫ് കടന്ന് കയറിയപ്പോൾ ജില്ലയിൽ സമഗ്രാധിപത്യമാണ് മുന്നണി കാഴ്ച്ചവെച്ചത്. എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ മുന്നേറുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഇ ടി ടൈസൺ പറവൂരിൽ ലീഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ തന്നെ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച സതീശൻ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച് കയറുകയും ചെയ്തു.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വമ്പൻ മുന്നേറ്റം നടത്തി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തൃശൂരിൽ ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റിലും വിജയിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ആകെയുള്ള 13 സീറ്റുകളിൽ 9 ഇടത്ത് എൽഡിഫ് ജയിച്ചിട്ടും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി ബിന്ദു പരാജയപ്പെട്ടത് എൽഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മികച്ച നേതാവായ ടിഎൻ പ്രതാപൻ തരംഗത്തിനിടയിലും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സി കെ രവീന്ദ്രനാഥിനോട് നിസാരവോട്ടുകൾക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞത് യുഡിഎഫിനും തിരിച്ചടിയായി. ജില്ലയിൽ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുരച്ച പത്മജ വേണുഗോപാൽ യുഡിഎഫിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതും ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജില്ലയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നിട്ടും ഇടതുമുന്നണിയുടെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാൻ അവിടെ സിപിഎമ്മിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതും യാഥാർഥ്യമാണ്.

