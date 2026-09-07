പാചകവാതക ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഇടവേള വെട്ടിച്ചുരുക്കി; പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി
നഗര, ഗ്രാമ വ്യത്യസമില്ലാതെ എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും 25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ പാചകവാതകം റീഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 4:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാചകവാതകത്തിൻ്റെ റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഇടവേളകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയതായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. നഗര, ഗ്രാമ വ്യത്യസമില്ലാതെ എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും 25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ പാചകവാതകം റീഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഈക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൽപിജി വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായ സമ്മർദ്ദം കണക്കിലെടുത്ത്, നഗര മേഖലകളിൽ 25 ദിവസവും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ 45 ദിവസവുമായിരുന്നു റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഇടവേള.
എന്നാൽ നിലവിലെ എൽപിജി വിതരണ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുകയും റീഫിൽ ബാക്ക്ലോഗ് ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്തതോടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും 25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം", സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ആകെ എൽപിജി ആവശ്യകതയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇറക്കുമതിയെയയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
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പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യത്തെ എൽപിജി ഇറക്കുമതി പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇതോടെ പാചകവിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനായി കേന്ദ്രം ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
എൽപിജി ബുക്കിങ് കാലയളവ് 21 ൽ നിന്ന് 25 ദിവസമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. നഗര മേഖലകളിലെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്തകൾക്ക് 25 ദിവസവും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ളവൽക്ക് 45 ദിവസവുമായിരുന്നു റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഇടവേള.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തടസങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് കൊണ്ടാായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ഉപഭോക്താക്കൾ അനാവശ്യമായി ബുക്കിങ് നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്നും. പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു.
പാചകവാതക റിഫിലിങ്ങിൽ പുതിയ ഇളവുകൾ വരുത്തിയത് ഉപഭോക്താകൾക്കടിയിൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചത് വലിയ ആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 19 കിലോയുള്ള സിലിണ്ടറിന് 11.50 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പാചകവാതക ഇറക്കുമതി കുറയുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടിറിന് വില വർധിപ്പിച്ചത്.
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