നൂറ്റാണ്ടുകള്‍‍ പഴക്കമുള്ള താളിയോലകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും; ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുമായൊരു ക്ഷേത്ര മ്യൂസിയം, ശേവധിയ്ക്ക് മറ്റൊരു പെൻതൂവല്‍ കൂടി

പുരാണം, ശാസ്ത്രം, വൈദ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളും കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും മറ്റുമാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നത്.

KUMARANALLOOR TEMPLE MUSEUM SEVADHI MUSEUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING GYAN BHARAT MISSION
Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 6:10 PM IST

4 Min Read
കോട്ടയം : നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഓലകളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരിടം. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിലാണ്. ഈ അടുത്ത് അത് ചരിത്രഗവേഷണ കേന്ദ്രമാവുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ന് കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശേവധി മ്യൂസിയം ദേശീയ തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം തേടിയെത്തിയതോടെ കേരള പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചരിത്രാന്വേഷകർക്കും ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും വിധമാണ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ജ്ഞാനഭാരതം മിഷൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചത്. ഗാന്ധിജി കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമിച്ചത് നെൽപുര മാളികയിലാണത്രേ. അങ്ങനെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളും ശേവധി മ്യൂസിയത്തിനുണ്ട്. 1881നു മുൻപുള്ള താളിയോലകൾ കൂടുതലും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകളാണ്. ക്ഷേത്രഭൂമിയുടെ രേഖകളും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ്

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനഭാരതം മിഷൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിമാന നിമിഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താളിയോലകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ആരംഭിച്ചത്. പുരാണം, ശാസ്ത്രം, വൈദ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളും കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ശേവധി മ്യൂസിയം (ETV Bharat)

കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്ര കച്ചേരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിയ്ക്കാൻ കുമാരനല്ലൂർ ദേവസ്വം തീരുമാനിക്കുകയും അതിനായി ഒരു എപ്പിഗ്രാഫിസ്‌റ്റിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കീപ്പറെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ കൂമ്പാരമായി കിടന്നിരുന്ന താളിയോലകൾ കൃത്യമായി അടുക്കിവയ്ക്കുകയും കുമാരനല്ലൂരിലെ കൊട്ടാരമാളിക അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ശേവധി മ്യൂസിയം ആൻഡ് ഇൻഡോളോ ജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനം കുമാരനല്ലൂർ ഊരാണ്മ ദേവസ്വത്തിനു കീഴിൽ ട്രസ്‌റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശേവധി എന്നാൽ സമ്പത്തിൻ്റെ അധിദേവതയായ കുബേരൻ്റെ നവനിധികളിൽ ഒന്നാകുന്നു.

മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന താളിയോലകൾ (ETV Bharat)

വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാനിധി എന്ന അർഥത്തിലാണ് ശേവധി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. 37,200 ഓലകളും, വൈദ്യം, ജ്യോതിർഗണിതം, വാസ്‌തുശാസ്ത്രം, കാവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അനേകം അപൂർവ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വലിയ ശേഖരമാണ് ശേവധിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്. ഈ ഓലകളിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് 'കുമാരനല്ലൂർ ഗ്രന്ഥവരി' എന്നൊരു പുസ്‌തകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

പ്രധാനമായും താളിയോലകളുടെ സംരക്ഷണം നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അവബോധം സൃഷ്‌ടിയ്ക്കുകയുമാണ് ശേവധി മ്യൂസിയം ആൻഡ് ഇൻഡോളോജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ, അവ ഗവേഷകർക്ക് നൽകുകയും വിദ്യാർഥികളിൽ പുരാണ രേഖാസഞ്ചയം പഠനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താളിയോലകൾ പുൽതൈലവും കൺമഷിയും ചേർത്തു നിർമിച്ച മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്.

ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി മൂന്നുമാസത്തെ എപ്പിഗ്രാഫി ആൻഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജിയിൽ മൂന്നു മാസത്തെ കോഴ്‌സ് ശേവധി നടത്തി. കോഴ്‌സിൻ്റെ അവസാനം ബാംഗ്ലൂരിലെ അലയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പരീക്ഷ നടത്തുകയും പങ്കെടുത്തവർക്ക് യുജിസി അംഗീകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അലയൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി വിവിധ കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം (MOU) ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശേവധി മ്യൂസിയം (ETV Bharat)

കൂടാതെ ആർട് സ്‌കൂൾ തുടങ്ങുകയും ചെണ്ട, തിമില, കർണാടിക് സംഗീതം, മൃദംഗം, ചിത്രകല എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഗത്ഭരായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കീഴിലാണ് ഇവയെല്ലാം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ടെസ്‌റ്റാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉള്ളത്. കാവ്യങ്ങൾ, വേദം, ഭാരതം, പുരാണം, ഇതിഹാസം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 400 ലധികം പഴക്കുവരുന്നതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ടെസ്‌റ്റെന്ന് ക്യുറേറ്റർ എസ് രാജേന്ദു പറഞ്ഞു. അടുത്തൊരു വിഭാഗമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഡേ ബുക്കാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രം നടന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന ജ്ഞാനഭാരതം പദ്ധതിയിൽ താളിയോലകളുടെയും മറ്റു പുരാണ രേഖകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ശേവധിയുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പ് വച്ചു. ജ്ഞാനഭാരതം മിഷനുവേണ്ടി സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ സമർ നന്ദയും ശേവധിക്കുവേണ്ടി അഡ്‌മിനി‌സ്ട്രേറ്ററായ ഹരി സിടിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

പുരാണരേഖാ പഠന-ഗവേഷണമേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനവും സംരക്ഷണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനുമാണ് ജ്ഞാനഭാരതം മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനായി ഒരു ലൈബ്രറിയും സമഗ്രമായ താളിയോല ഗ്രന്ഥശേഖരവും പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ക്യൂറേറ്ററുടെ സേവനവും ശേവധിയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 14 ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ധാരാണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏഴെണ്ണം ക്ലസ്‌റ്ററുകളും ബാക്കി സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ്.

താളിയോലകൾ (ETV Bharat)

സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിനായി രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേവധിയെ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജ്ഞാനഭാരതം മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജ്ഞാനഭാരതം മിഷൻ ഡയറക്‌ടറായ ശ്രീ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിങ് ധാരണാപത്രം വിതരണം ചെയ്‌തു. ശേവധിക്കുവേണ്ടി ശ്രീ ഹരി സിടി ഏറ്റു വാങ്ങി. ഗാന്ധിജിയുടെ 1937 ലെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ സ്‌മരണയ്ക്കായി മ്യൂസിയത്തിൽ മഹാത്മാവിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കും.

ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിയം

ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാവാം ഇതിനെ ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിയം എന്ന് പലരും വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ലാബ്, ഇൻഡോളജിയിലെ റഫറൻസുകൾക്കായുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി, 372 കെട്ടുകളുള്ള തനതായ താളിയോലകളുടെ ശേഖരം എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

ഈ അപൂർവ താളിയോലകൾ വെളിപ്പെടുന്നതോടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറിമറിയും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എപ്പിഗ്രഫിയും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജിയും പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗവേഷകർക്കും നിർദിഷ്‌ട മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജി, എപ്പിഗ്രാഫി എന്നീ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണം കോട്ടയം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന താളിയോലകൾ (ETV Bharat)

