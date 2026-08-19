സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റത്തിന് പദ്ധതി; പുതിയ സംരംഭകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സ്പൈസസ് ബോർഡ്
കൃത്യമായ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിച്ച് അതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ആശയത്തെ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് വരെയുള്ള പൂർണ ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങളും സ്പൈസസ് ബോർഡ് നേരിട്ട് ഉറപ്പുനൽകും.
Published : August 19, 2026 at 4:42 PM IST
പർവീസ്. കെ.
എറണാകുളം: സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിൽ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റും സ്പൈസസ് ബോർഡും ചേർന്ന് നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി, നൂതന ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്ന പുതിയ സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർണ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിലെ സംരംഭ വികസനവും കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സർവതോമുഖമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടെ ഐസിഎആർ-ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ചും കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ബോർഡും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ പങ്കാളിത്തം രാജ്യത്തെ കാർഷിക-വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റം സൃഷ്ട്ടിക്കും. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കേവലം കറി കൂട്ടുകളായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ, അവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭക്ഷ്യ മേഖലയിലും ഔഷധ വിപണിയിലും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പോകുന്ന പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളുമായി നിരവധി യുവ സംരംഭകരാണ് നിലവിൽ മുന്നോട്ടുവരുന്നത്.
ഇത്തരം പുതിയ ആശയങ്ങളെ പൂർണമായി പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. കൃത്യമായ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ആശയത്തെ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് വരെയുള്ള പൂർണ ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങളും സ്പൈസസ് ബോർഡ് നേരിട്ട് ഉറപ്പുനൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
'അസ്പെയർ' പദ്ധതിയും ഐസിഎആർ- ഐഐഎസ്ആർ സഹകരണവും
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിലെ സംരംഭകത്വ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി കേന്ദ്ര സ്പൈസസ് ബോർഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'അസ്പെയർ' (ASPIRE - Assistance to Spice Incubation Centers for Rising Entrepreneurship). പുതിയ സംരംഭകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നിരവധി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഗീത വിശ്വനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻകുബേഷൻ സെൻ്ററായി കോഴിക്കോട്ടെ ഐസിഎആർ-ഐഐഎസ്ആറിൻ്റെ 'അഗ്വെഞ്ചർ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്റർ' പ്രവർത്തിക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാർഷിക, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങളെ പൂർണമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സ്ഥാപനപരമായ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ തുടക്കക്കാരായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എംഎസ്എംഇകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിക്കാർ, കർഷക ഉൽപാദക സംഘടനകൾ (എഫ്പിഒ) എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമായ സംയുക്ത ഗവേഷണ പിന്തുണ, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ഇൻകുബേഷൻ, ബിസിനസ് മെൻ്ററിംഗ്, ഫണ്ടിംഗ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാകും. ഉൽപ്പന്ന വികസനത്തിനും സമഗ്രമായ സംസ്കരണത്തിനുമായി സമർപ്പിത പൈലറ്റ് പ്ലാൻ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധമായി ഒരുക്കും.
കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും അക്കാദമിക് ഗവേഷണത്തിനും വാണിജ്യ പ്രയോഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള പാലമായി ഐസിഎആർ-ഐഐഎസ്ആർ പ്രവർത്തിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നൂതന സംസ്കരണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ വലിയ പ്രചാരം ലഭിക്കും.
ആഗോള വെല്ലുവിളികളും പുതിയ വിപണി സാധ്യതകളും
ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി പുതിയ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ (FTA) യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിന് സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്.
പരമ്പരാഗത വിപണിയായ അമേരിക്കയ്ക്ക് പകരമായി മറ്റ് ആഗോള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിപണി വിപുലീകരിക്കാനും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി ഉയർത്താനുമുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി നടന്നുവരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കായി ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് മുൻപ് എങ്ങുമില്ലാത്ത വലിയ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നു നൽകുന്നത്.
ഗുണനിലവാര ഉറപ്പും അപകടകരമായ കീടനാശിനി നിയന്ത്രണവും
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്പൈസസ് ബോർഡ് തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും കർശന പരിശോധനകളും നടത്തിവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വ്യാപക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന നിരക്ക് വലിയ തോതിൽ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി സുരക്ഷിതമായ കീടനിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് കർഷകർക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമായി നടത്തിവരികയാണ്.
കർഷകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ജൈവ കീടനാശിനികൾ കണ്ടെത്തി അത് വിപണിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം, മനുഷ്യശരീരത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ ഭീഷണിയാകുന്ന അപകടകരമായ കീടനാശിനികളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും പൂർണമായി തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പൈസസ് ബോർഡ് സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പിന് ഔദ്യോഗികമായി നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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