വായ്പ പാസായെന്ന് മെസേജ് അയച്ചു, ഒടുവിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ചതി; വയനാട്ടിൽ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിയുടെ പഠനം വഴിമുട്ടി
ബാങ്ക് അധികൃതർ വായ്പ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാർഥി ബംഗളൂരുവിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠനത്തിനായി ചേർന്നത്
Published : October 19, 2026 at 10:58 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ ശേഷം ബാങ്ക് അധികൃതർ പിന്മാറിയതോടെ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിയുടെ പഠനം വഴിമുട്ടി. ബംഗളൂരു കെ.ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജി.എൻ.എം കോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടിയ തൊവരിമല കുന്താണി സ്വദേശി അതുലിനാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വായ്പ നിഷേധിച്ചത്. വായ്പ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും പഠനം തുടരാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം.
വാഗ്ദാന ലംഘനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലും
ബാങ്ക് അധികൃതർ വായ്പ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാർഥി ബംഗളൂരുവിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠനത്തിനായി ചേർന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വായ്പ നൽകാനാകില്ലെന്ന് മാനേജർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് പരാതി നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ നിലപാട് മാറ്റുകയും, വായ്പ പാസാക്കിയതായി അതുലിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
കാരണം സാങ്കേതികം, ദുരിതത്തിൽ കുടുംബം
വായ്പ പാസായ സമയത്ത് അതുൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും മാതാവ് കാലിന് സുഖമില്ലാതെ ചികിത്സയിലുമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർഥിയും അമ്മയും ബാങ്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാനേജർ വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി. എസ്.എം.എസ് ലഭിച്ചയുടൻ ബാങ്കിൽ എത്താതിരുന്നതിനാൽ വായ്പ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു മാനേജറുടെ വിശദീകരണം. കുടുംബത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യാഥാർഥ്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബാങ്ക് അധികൃതർ വഴങ്ങിയില്ല.
വായ്പ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മകൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാട്ടിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതാവ് മറ്റൊരു വായ്പ എടുത്താണ് ഈ തുക അടച്ചത്. ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം 100 രൂപ കൂടി അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അതും നൽകി. ഇതിന് പുറമെ ഇൻഷുറൻസിനായി 3000 രൂപയും പേപ്പർ വർക്കുകൾക്കായി 1750 രൂപയും നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷം ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മകൻ നേരിട്ട് വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന മറുപടിയാണ് ബാങ്ക് നൽകിയതെന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ അമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അടച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കില്ലെന്നും വായ്പ കിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പായതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ കുടുംബം. ഫീസ് ഉടൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ പഠനം പൂർണമായും മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സാധാരണക്കാരുടെ ദുർബലതയെ മുതലെടുത്ത് ബാങ്കുകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം വഞ്ചനകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ, വയനാട് ജില്ല കലക്ടർ എന്നിവർക്ക് കുടുംബം വീണ്ടും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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അതേസമയം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വായ്പ നൽകാൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ വാദം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ കർശനമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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