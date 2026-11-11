റിലീസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പേര് മാറ്റണമെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ്; മലയാള സിനിമയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധം
ചിത്രങ്ങൾ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി സമർപ്പിക്കുന്ന നിർണായകമായ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടൈറ്റിൽ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സിനിമാമേഖലയിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഫെഫ്ക പ്രസിഡൻ്റ് സിബി മലയിൽ
Published : November 11, 2026 at 7:09 PM IST
എറണാകുളം: സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ പേരുമാറ്റ നയത്തിനെതിരെയും ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾക്കെതിരെയും മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. സിനിമകളുടെ പേര് മാറ്റാനും തിരുത്താനുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട് സിനിമാ വ്യവസായത്തെ ആകെ ഗുരുതരമായ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ (CBFC) ഈ പുതിയ സമീപനത്തിനെതിരെ ഫിലിം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള (FEFKA), കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സിനിമാ സംഘടനകളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി.
ചിത്രങ്ങൾ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി സമർപ്പിക്കുന്ന നിർണായകമായ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടൈറ്റിൽ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സിനിമാമേഖലയിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഫെഫ്ക പ്രസിഡൻ്റ് സിബി മലയിൽ വ്യക്തമാക്കി. റിലീസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പേര് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയം മാത്രമായി കാണാനാകില്ല. ഇത് വരും നാളുകളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയ നിയമങ്ങളും സദാചാര നിയന്ത്രണങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള മറ്റ് പബ്ലിസിറ്റി മെറ്റീരിയലുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവസാന നിമിഷം പേര് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിർമാതാക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെക്കുന്നത്. കോടികൾ മുടക്കി ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും ഇതോടെ പൂർണമായും നിഷ്ഫലമാവുകയും സിനിമയുടെ തിയേറ്റർ റിലീസ് തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേരള ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ വി. തോമസും വ്യക്തമാക്കി.
സെൻസർഷിപ്പ് വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ചലച്ചിത്ര മേഖല നിലവിൽ നേരിടുന്ന മറ്റ് പ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും സിനിമാ സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു. പ്രധാനമായും ജി.എസ്.ടിക്ക് പുറമെ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് അധിക നികുതികളും മറ്റ് ഭാരങ്ങളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുമാണ് സിനിമാ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ തീരുമാനം.
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