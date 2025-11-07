ETV Bharat / state

മരിച്ച് പോയവരെ ഓർക്കാൻ വരെ ക്യൂആർ കോഡ്, കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കേയ്‌!

പണം അയക്കാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാനും ഇനി ക്യൂആർ കോഡ് വെക്കാം. മലയാളികളാണ് കല്ലറകളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ സംരംഭവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

GRAVE QR CODE QR CODES ON TOMBS Digitalisation
Representational Image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'ഓര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍

നിനക്കെന്തു നല്‌കണം

ഓര്‍മ്മിക്കണം എന്ന വാക്കു മാത്രം'

ഇനി വാക്കു മാത്രമല്ല. മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാൻ ഒരു ക്യൂആർ കോഡ് കൂടി കാണും കല്ലറകളിൽ. മലയാളി സംരംഭകനായ സ്‌റ്റെബിൻ ചക്കാലക്കൽ സേവ്യർ ആണ് പുതിയ സംരംഭവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മരിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കഴിയുംതോറും നമ്മുടെ ഓർമകള്‍ നിറം മങ്ങികൊണ്ടിരിക്കും. സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം നിറയുന്ന ഓർമകള്‍ പതിയെ വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് മറയും. എന്നാൽ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിലും ഈ ഓർമകളെ ഒളിമങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ക്യൂആർ കോഡ് മതിയെന്നാണ് സ്‌റ്റെബിൻ ചക്കാലക്കൽ പറയുന്നത്.

"ദി ലാസ്‌റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു ആപ്പാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ശവകുടീരങ്ങളിലോ കലറകളിലോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്യൂആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ മതി. നേരെ 'മരിച്ചയാളുടെ' വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ആരാണോ മരിച്ചത് അവരുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, മരണ തീയതി എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരും.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കൂടാതെ അവരുമൊത്തുള്ള സുന്ദര നിമിഷങ്ങളും ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വർഷം ജനുവരി ആദ്യം ആരംഭിച്ച സ്‌റ്റാർട്ടപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. കൂടാതെ നിരവധി ഓർഡറുകളും വന്ന് തുടങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് പുതിയ ആപ്പ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. "ഇത് വെറുമൊരു കല്ലറയല്ല. ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചത്. വീട്ടുക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും ഈ ക്യൂആർ കോഡ് വഴി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കും.

ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിൽ ലേസർ ചെയ്‌താണ് ഈ ക്യൂആർ കോഡ് നിർമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മഴ നനഞ്ഞാലും വെയിൽ കൊണ്ടാലും യാതൊരു കേടും ഇതിന് സംഭവിക്കില്ല.

കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഇനി സിമ്പിൾ ലൈഫ്

ബിടെക് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സ്‌റ്റെബിൻ സ്വന്തമായി ഒരു സ്‌റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ദി ലാസ്‌റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് സംരംഭവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 'യോങ്കോ' എന്നാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സലൂൺ സമയം കണ്ടെത്താനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് 'വേർ ടു ഈറ്റ്'. ഇതിലൂടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലും പരിസരത്തും ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണശാലകൾ കണ്ടെത്താൻ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കും.

സംരംഭകനാവണമെന്ന ലക്ഷ്യം

ആലപ്പുഴയിലെ കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് സ്‌റ്റെബിൻ, തൻ്റെ സംരംഭക സ്വപ്‌നത്തെ പിന്തുടരാൻ അവസാന വർഷത്തിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചത്. കൊവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത്, ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്‌റ്റാർട്ടപ്പിനുള്ള ആശയം തനിക്ക് വന്നതെന്ന് സ്‌റ്റെബിൻ പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ ഓർമകൾ സൂക്ഷിക്കാനും പങ്കിടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ദി ലാസ്‌റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആപ്പ് വഴി അവരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ തുക ഫീസായി അടച്ചാൽ ആർക്കും ഇത് സ്വന്തമാക്കാം. ഫോട്ടോകളും കഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും സ്‌റ്റെബിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വില ഇങ്ങനെ

കല്ലറകളിൽ മാത്രമല്ല, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകളിലും ക്യൂആർ കോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഓരോ കോഡിനും 3,000 രൂപ ആണ് വില. മൾട്ടി പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് 4000 രൂപയും. വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ വെബ്‌പേജ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

പിന്നീട് കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും സ്‌റ്റോറികളും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ചേർക്കാനുമുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഡിജിറ്റലായി സംരക്ഷിക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയും. ഈ സവിശേഷതയ്ക്ക് 879 രൂപയാണ് വരുന്നത്.

Also Read:പുലർച്ചെ 3 മണിക്കൂർ ജോലി, പിന്നെ ജനസേവനം: 1.45 കോടി രൂപയുടെ വികസനം; വിജയൻ്റെ ജനകീയ ശൈലി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

TAGGED:

GRAVE
QR CODE
QR CODES ON TOMBS
DIGITALISATION
QR CODES ON GRAVES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.