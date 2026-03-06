ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്; ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യ കമ്മിഷണർ കൊച്ചിയിൽ

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നിർദേശം നൽകും. നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സന്ദർശനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെത്തിയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. കൊച്ചിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ ചേരുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളും പരിശോധിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുമായും പുതിയ വോട്ടർമാരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

ഡിജിപി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നാളെ വാർത്താസമ്മേളനവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത്. താൻ കലക്ടർ ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗോശ്രീ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രദേശങ്ങളും ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും.

കേരള കേഡറിലെ 1988 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫിസർ ആയിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പ്രധാന തസ്തികകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവനായി അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു.

ഭരണരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ ജില്ലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പദവിയിൽ എത്തിയത്. ദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കും.

വിലയിരുത്തലുകൾ കർശനം

വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യവും സമാധാനപരവുമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധ നിർദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകും. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അവലോകന യോഗത്തിൽ ഓർമിപ്പിക്കും. പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക കാമറ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകും. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പരമാവധി പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷയും സജ്ജീകരണങ്ങളും

സ്ഥാനാർഥികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും. പണച്ചെലവ്, മദ്യവിതരണം, മറ്റ് അനാവശ്യ സ്വാധീനങ്ങൾ എന്നിവ തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിക്കും. സംഘർഷങ്ങൾ, കൈയാങ്കളി എന്നിവ ഒഴിവാക്കി പൂർണമായും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര സേനയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ നിയോഗിക്കാനുള്ള ശിപാർശ നൽകാനും അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കുടിവെള്ളം, വെളിച്ചം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും സുഗമമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള റാംപുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനും ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകും.

വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം

വോട്ടെടുപ്പ് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഊർജിതമായ ബോധവത്‌കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വോട്ടുചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തും. ഇതിനായി വിവിധ ശിൽപശാലകൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സംഘടിപ്പിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളായ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയവ വഴി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രത്യേക ഐടി സെൽ രൂപീകരിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചാൽ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകും. സ്ത്രീകൾ, ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾ, പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ നിർഭയമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും.

ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യത

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതിൻ്റെ യഥാർഥ അർഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

പോളിങ് ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ തടസവും ഇല്ലാതെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും സുഗമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വ്യാജ വോട്ടുകൾ തടയുന്നതിനും ഇരട്ട വോട്ടുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹം കർശന നിർദേശം നൽകും. വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ മികച്ച ബോധവത്‌കരണം ഉറപ്പാക്കി വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാക്കാനും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വനിത വോട്ടർമാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കും സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടക്കം കുറിക്കും.

Also read:- ഗവർണർ പദവികളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കേരള ഗവർണർക്ക് തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ അധിക ചുമതല

TAGGED:

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗം
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സന്ദർശനം
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം വിലയിരുത്തി

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.