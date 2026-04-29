ഹർത്താൽ ദിവസം കാൻസർ രോഗിയെ തടഞ്ഞ സംഭവം; സിഎസ്‌ഡിഎസ് നേതാവ് റിമാന്‍ഡില്‍

അജിമോന്‍ ചാലാക്കേരിയില്‍ ആണ് റിമാന്‍ഡില്‍ ആയത്. വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് അജിമോനെതിരെ ചുമത്തിയോട്ടിയുള്ളത്. റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌ത പ്രതിയെ മാവേലിക്കര സബ്‌ ജയിലേക്ക് മാറ്റി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 8:01 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ തിരുവല്ലയില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ കാന്‍സര്‍ രോഗിയെ തടഞ്ഞുവെച്ച സിഎസ്‌ഡിഎസ് നേതാവ് റിമാന്‍ഡില്‍. അജിമോന്‍ ചാലാക്കേരിയില്‍ ആണ് റിമാന്‍ഡില്‍ ആയത്. കാലടി സ്വദേശി സിജുവിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്. വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് അജിമോനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌ത പ്രതിയെ മാവേലിക്കര സബ്‌ ജയിലേക്ക് മാറ്റി.

കൊഴഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കാൻസർ രോഗിയെയും ഭാര്യയെയും ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍ തടഞ്ഞത്. അങ്കമാലിയില്‍ നിന്നും കോഴഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനായി എത്തിയ സിജുവിനെയും ഭാര്യയെയും കടത്തിവിടാൻ സമരക്കാർ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവില്‍ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഇവരെ ജീപ്പില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

സിജുവിനെയും ഭാര്യയെയും ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഹർത്താൽ ദിവസം അടൂരില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തിയ യുവതികളെ തടഞ്ഞതിനേതിരെയും കേസ് രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌തു. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് എത്തിയ റിന്‍സിയേയും സോണിയയേയുമാണ് തടഞ്ഞത്. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 50 പേര്‍ക്ക് എതിരെയാണ് അടൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇവര്‍ കയറിയ ബസ് സമരക്കാര്‍ തടഞ്ഞത്.

നിതിൻ രാജിന്‍റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ദലിത് സംഘടനകൾ ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28) ഹർത്താൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഹർത്താലിനിടെ അതിക്രമങ്ങളുണ്ടായതിൽ സ്വമേധയാ ഹൈക്കോടതി കേസ് എടുത്തിരുന്നു. ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ബസന്ത് ബാലാജി, പി കൃഷ്‌ണകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തത്. ദലിത് - ആദിവാസി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഹർത്താല്‍ നടത്തിയത്.

നിർബന്ധിതമായി കടകൾ അടപ്പിക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഹർത്താല്‍ അനുകൂലികള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തടയുകയും കടകള്‍ നിർബന്ധപൂർവം അടപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. ദലിത് സംഘടനകൾ നടത്തിയ ഹർത്താലിനിടെ പലയിടങ്ങളിലും അതിക്രമങ്ങളുണ്ടായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ.

2026 ഏപ്രിൽ 10-നാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് താഴെ നിതിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അധ്യാപകരുടെ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങളെയും പീഡനങ്ങളെയും തുടർന്നാണ് നിതിൻ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം. നിതിൻ്റെ ജാതി, നിറം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയെ പരിഹസിച്ചും 'തെരുവ് പട്ടി' എന്ന് വിളിച്ചും അധ്യാപകർ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

