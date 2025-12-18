പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഗർഭിണിയെ എസ്എച്ച്ഒ മർദിച്ചു, ഒന്നര വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവത്തില് സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്; നടപടിയ്ക്ക് ഉത്തരവ്
എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എച്ച് ഒ ആയിരുന്ന പ്രതാപചന്ദ്രൻ ആണ് യുവതിയെ മർദിച്ചത്. നെഞ്ചില് പിടിച്ച് തള്ളുകയും മുഖത്ത് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു.
Published : December 18, 2025 at 8:43 PM IST
എറണാകുളം : എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എച്ച് ഒ ആയിരുന്ന പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നടന്ന മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മർദനമേറ്റ കൊച്ചി സ്വദേശി ഷൈമോൾ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എസ് എച്ച് ഒ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 20നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പൊലീസ് പൊതുസ്ഥലത്ത് വച്ച് രണ്ടുപേരെ മർദിക്കുന്നത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഫോണിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട പൊലീസ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഇതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യുവതിയുമായി എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ വാക്ക് തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും പിടിച്ച് തള്ളുകയുമായിരുന്നു. യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചുതള്ളുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസിടി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഗർഭിണിയായിരുന്ന തന്നെ വനിതാ പൊലീസ് നിൽക്കെ, പുരുഷ പൊലീസ് മർദിച്ചെന്നും സംഭവം മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയും യുവതി കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുവെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പൊലീസ് ഇടപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു എന്നുമാണ് അവകാശപ്പെട്ടത്.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും എസ് എച്ച് ഒ പ്രതാപചന്ദ്രനെ പരാതിക്കാരി മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പൊലീസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവക്കുന്നതുമാണ് പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. അതേസമയം സംഭവം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില് ഇപെടുകയും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
പ്രതികരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല, അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം
കൈക്കുഞ്ഞുമായി നോര്ത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച പൊലീസുകാരനെ ഉടന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുകയും കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് വര്ക്കിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നീതി തേടിയെത്തിയ നിരാലംബയായ സ്ത്രീയെ ഇത്തരത്തില് ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുന്നത് പ്രാകൃത സമൂഹങ്ങളില് പോലും കാണാന് കഴിയാത്തതാണ്. പിണറായിയുടെ ഭരണത്തില് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അഹന്തയാണ് പൊലീസിനെ നയിക്കുന്നത്.
ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയകേന്ദ്രമാണ് പൊലീസ് സംവിധാനം. അവിടെ ക്രിമനിലുകളെ കുത്തിനിറക്കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതമാണിത്. സിപിഎം നേതാക്കള്ക്കാണ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനാധികാരം. ഇത്തരത്തില് പാര്ട്ടി നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ആരോടും ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീകള്ക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് കയറിച്ചെല്ലാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതിനുത്തരവാദി. ആഭ്യന്തരവകുപ്പില് എന്തു നടന്നാലും ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന് എന്ന് ഈ സംഭവം അടിവരയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.
