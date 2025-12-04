ETV Bharat / state

സിനിമ കാണാനെത്തിയവരുടെ വീഡിയോ പോണ്‍ സൈറ്റില്‍; സർക്കാർ തീയേറ്ററുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോർന്നു, അന്വേഷണം

ഗുരുതര വീഴ്‌ച. കൈരളി, ശ്രീ, നിള തീയേറ്ററുകളില്‍ സിനിമ കാണാനെത്തിയവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോർന്നു. പേയ്‌ഡ് പോണ്‍സൈറ്റില്‍ വീഡിയോ.

CCTV LEAK KERALA GOVT THEATRE CCTV FOOTAGE LEAK FROM THEATRE THEATRE CCTV VISUAL IN PORN SITE KSFDC
Representative Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോർന്നു. ചോർന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അശ്ലീല വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തില്‍ സൈബർ സെല്‍ അന്വേണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ കൈരളി, ശ്രീ, നിള തീയറ്ററുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നത്. തീയേറ്ററുകളില്‍ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന സ്‌ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിഷയത്തില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്‍ (കെഎസ്എഫ്‌ഡിസി) അറിയിച്ചു.

"വിശദമായ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഔപചാരിക പരാതി നൽകും," -കെഎസ്എഫ്‌ഡിസി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ പറഞ്ഞു. കെഎസ്എഫ്‌ഡിസി ഈ വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ അറിയിച്ചു.

തീയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോർന്നതായും ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അശ്ലീല വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൈബർ സെല്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്‌ച ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ ലീക്ക് ആയി എന്നതടക്കം കെഎസ്എഫ്‌ഡിസി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനമാും രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് പൊലീസ് മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്. നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉള്ള ജീവനക്കാർ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോർത്തിയതാകാം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സംശയം. സിസിടിവി നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹാക്കർ കടന്നുകയറി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്‌താകാമെന്നാണ് രണ്ടാമതായി പൊലീസ് ഉന്നയിക്കുന്ന സാധ്യത.

സിനിമ കാണാനായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയവരുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയ്‌ഡഡ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പൊലീസും കാണുന്നത്. സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് പൊലീസ് സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ടെലിഗ്രാം, എക്‌സ്, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, യഥാർഥ അപ്‌ലോഡർമാരെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദൃശ്യങ്ങൾ എപ്പോള്‍ ചോർന്നു എന്നും അശ്ലീല സൈറ്റുകളില്‍ എപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ദൃശ്യങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തിയേറ്ററുകളുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കെ‌എസ്‌എഫ്‌ഡി‌സി നടത്തുന്ന എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Also Read: തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് തീരാനഷ്‌ടം; വിഖ്യാത നിര്‍മാതാവ് എവിഎം ശരവണന്‍ അന്തരിച്ചു

TAGGED:

CCTV LEAK KERALA GOVT THEATRE
CCTV FOOTAGE LEAK FROM THEATRE
THEATRE CCTV VISUAL IN PORN SITE
KSFDC
FOOTAGE FROM THEATRE IN PORN SITE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.