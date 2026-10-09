വിശ്വദീപ്തി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണം സിബിഐക്ക്
വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 335 കേസുകളാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്
By PTI
Published : October 9, 2026 at 2:20 PM IST
എറണാകുളം: 65 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വിശ്വദീപ്തി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കെതിരായ അന്വേഷണം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഏറ്റെടുത്തു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 335 കേസുകളാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സിബിഐ ഏറ്റുവാങ്ങിത്തുടങ്ങിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം സ്വീകരിച്ചശേഷം മുതലും പലിശയും തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നാണ് സൊസൈറ്റിക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും എതിരായ ആരോപണം. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച സിബിഐ, പ്രതികളെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
സിബിഐയുടെ കൊച്ചിയിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം സെപ്റ്റംബർ 29-നാണ് കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നിരോധിക്കുന്ന നിയമമായ ബാനിങ് ഓഫ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് ആക്ട്, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തി രിക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ബഡ്സ് ആക്ട് കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചത്.
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തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വദീപ്തി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കേരളത്തിലും ശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു. 12 ശതമാനം മുതൽ 14.5 ശതമാനം വരെ പലിശ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്.
2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2024 നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപമായി ലഭിച്ച തുകയുടെ മുതലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയും തിരികെ നൽകുന്നതിൽ സൊസൈറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രമോട്ടർമാരും ഡയറക്ടർമാരും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതോടെ നിരവധി നിക്ഷേപകർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
സൊസൈറ്റിയെയും അതിൻ്റെ 11 ബോർഡ് അംഗങ്ങളെയും പ്രമോട്ടർമാരെയും ഉൾപ്പെടെ 12 പേരെയാണ് കേസിൽ പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ആകെ 335 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. തുടർനടപടികൾക്കായി ഈ കേസുകൾ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ 110 കേസുകൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും മറ്റു കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിക്ഷേപകർ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് കേസിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതും നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണം, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ തുക, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ പരിഗണിച്ചുമാണ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
സംസ്ഥാന ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ രേഖകൾ ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സിബിഐയുടെ തീരുമാനം. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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