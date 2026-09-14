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വീടിനടിയിൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; പരിശോധനയുമായി ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രം, കണ്ടെത്തിയത് 72 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള പൈപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം

ഭൂഗർഭ നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്നും അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംഘം നിർദേശിച്ചു.

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സബ്‌ജക്റ്റ് ഏരിയ എക്സ്പെർട്ട് ജി. ശങ്കർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 6:47 PM IST

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കാസർകോട്:പുതിയ വീട് നിർമാണത്തിനിടെ വീടിനടിയിൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രം പരിശോധന നടത്തി. ജിപിആർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ 72 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള പൈപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഭൂഗർഭ നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംഘം നിർദേശിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ ഏഴംഗ സംഘമാണ് ഒറ്റമാവുങ്കൽ സ്വദേശി സദൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. സബ്‌ജക്റ്റ് ഏരിയ എക്സ്പെർട്ട് ജി. ശങ്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് വീടിനടിയിലും പരിസരത്തും വിവിധ ദിശകളിൽ സ്‌കാനിങ് നടത്തി. ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യും.

ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സർവേ നടത്തും

മഴ മാറിയ ശേഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സർവേയും നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഭൂമിക്കടിയിൽ ഏകദേശം 72 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പൈപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗവും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഏഴ് മീറ്ററോളം വീതിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ജി ശങ്കർ (ETV Bharat)

റോഡിനടിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭൂഗർഭ പാത 200 മീറ്റർ അകലെയുള്ള കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കലക്‌ടർക്കും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സബ്‌ജക്റ്റ് ഏരിയ എക്സ്പെർട്ട് ജി. ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൂടുതലായി വടക്കന്‍ കേരളങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വീട് വച്ച് നൽകാന്‍ ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മ

ഏറെക്കാലത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സദൻ ഒരു വീട് നിർമിക്കുകയും ആഗസ്റ്റ് 28-ന് ഗൃഹപ്രവേശനം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്‌ത്. പക്ഷെ സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ കുഴിയെടുക്കുന്നതിനിടെ വീടിനടിയിൽ വലിയ ഗുഹ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 90 ശതമാനവും പണി പൂർത്തിയായ വീടിന് അടിയിൽക്കൂടിയാണ് വലിയ തുരങ്കം പോലെയുള്ള ഗുഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

പുഴയിലൂടെന്നപോലെ ഗുഹയിലൂടെ വെള്ളവും ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഹ രൂപപ്പെട്ടതിന് കാരണം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ് (സോയിൽ പൈപ്പിങ്) ആണെന്നാണ് ജിയോളജി, സോയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് സദനും കുടുംബത്തിനും പുതിയതായി നിർമിച്ച വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

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ലോണെടുത്തും കടംവാങ്ങിയും ഭാര്യയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം വിറ്റുമെല്ലാം 35 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു സദൻ വീടെന്ന തൻ്റെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പക്ഷെ താമസിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടായില്ല. അതേ സമയം സദന് വീട് നിർമിക്കാൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്‌മ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ശോഭന കുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. സ്ഥലം വാങ്ങി പുതിയ വീട് നിർമിച്ച് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. സ്ഥലം സൗജന്യമായി ലഭിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കാനും സമിതി തയ്യാറാണ്. ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ വീടിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി അഞ്ചംഗ സമിതിയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സദന് സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തി. വീടിനായി ഒരുലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു.

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