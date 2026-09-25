ഹോട്ടലുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന; ഏറ്റുമാനൂരിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു
ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്.
Published : September 25, 2026 at 8:30 PM IST
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പഴകിയതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഹാര പദാർഥങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത്.
കറിവെച്ചതും വറുത്തതുമായ കോഴിയിറച്ചി, ബിരിയാണി ചോറ്, സാധാരണ ചോറ്, ഇഡലി, മീൻ, മറ്റ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇറച്ചി വിഭവങ്ങൾ, കേടായ അച്ചാറുകൾ എന്നിവയാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നഗരസഭാ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിശന്നെത്തുന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾ വിളമ്പുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വിഷമയമായ ഭക്ഷണമാണെന്ന സത്യം കാഴ്ചക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്ന് നഗരസഭ കൗൺസിലർ ഇ എസ് ബിജു പറഞ്ഞു.
''ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് എടുത്ത ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ്. ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് എന്ന വിവരം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും കഴിയണം. ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നത് പവർകെട്ടും കൂടിയാണ്.
കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് കേടാകുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയും ഒന്ന് മനസിലാക്കി പോകേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ഇനി ഉചിതമായ നടപടികളുമായി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്'', എന്ന് നഗരസഭ കൗൺസിലർ ഇ എസ് ബിജു പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തി പഴകിയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ഹോട്ടലുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇഎസ്ബിജു പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, ഏതൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി പഴകിയ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ടോമി പുളിമാന്തണ്ടം വ്യക്തമാക്കി.
''ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗം വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നല്ല ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട്. അത് നിറവേറ്റുകതന്നെ ചെയ്യും'', എന്നും ടോമി പുളിമാന്തണ്ടം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹോട്ടലുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും തെറ്റ് തിരുത്താൻ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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