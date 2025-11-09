ഗവേഷണ വിദ്യാര്ഥിക്കെതിരെ അധ്യാപികയുടെ ജാതി അധിക്ഷേപം; കേരള സർവകലാശാല ഡീനിനെതിരെ കേസ്
സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായ വിപിൻ വിജയൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
Published : November 9, 2025 at 10:20 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്വകലാശാല ഡീനില് നിന്ന് ജാതി അധിക്ഷേപം നേരിട്ടെന്ന ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയുടെ പരാതിയില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് പൊലീസ്. സംസ്കൃത വിഭാഗം മേധാവിയും ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡീനുമായ ഡോ. സി എൻ വിജയകുമാരിക്കെതിരെ ജാതിവിവേചന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായ വിപിൻ വിജയൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 15-ന് നടന്ന ഓപ്പൺ ഡിഫൻസിന് ശേഷവും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി സമർപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ വിജയകുമാരി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. പിഎച്ച്ഡി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും മുന്നിൽവെച്ച് ജാതിവിവേചനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അത്തരക്കാർ തൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും വിജയകുമാരി പറഞ്ഞതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2015-ൽ എംഫിൽ പഠനം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും വിദ്യാർഥി ആരോപിക്കുന്നു.
മൂല്യനിർണയ സമിതി ചെയർമാൻ അംഗീകരിച്ച വിപിന്റെ പിഎച്ച്ഡി പ്രബന്ധം നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്നും ഗവേഷകന് സംസ്കൃതം അറിയില്ലെന്നും കാണിച്ച് ഡോ. സി എൻവിജയകുമാരി വൈസ് ചാൻസിലര്ക്ക് കത്തു നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അധ്യാപികക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാതിയുമായി പൊലീസിനെയും സര്വകലാശാലയെയും വിദ്യാര്ഥി സമീപിച്ചത്. ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന് പിഎച്ചഡി നല്കരുതെന്ന് ഡീന് വിസിക്ക് കത്തു നല്കിയത് ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല പുലയ–പറയ വിഭാഗത്തില് ഉള്പ്പെട്ടവര് പഠിക്കാന് വന്നതോടെ സംസ്കൃത പഠനത്തിന്റെ മഹിമപോയി എന്ന് അധ്യാപിക പറഞ്ഞതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗത്തെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് മനഃപൂർവം അപമാനിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ(അത്യാചാരങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തിലെ 3(1)(r), 3(1)(s) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കുറ്റങ്ങൾ ജാമ്യമില്ലാത്തവയാണെന്നും അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഡോ. സി എൻ വിജയകുമാരി ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയുടെ സംസ്കൃത പരിജ്ഞാനം കുറവായതിനാലും പ്രബന്ധത്തിൽ നിരവധി പിശകുകൾ ഉള്ളതിനാലുമാണ് ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത നടപടി എന്നു പറഞ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു വിഷയത്തില് സര്ക്കാര് ഇടപെടുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.
