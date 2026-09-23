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​കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്: രാജി പിൻവലിച്ച് സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുമതി തേടി ഡോ. കെ എ രതീഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

കേസിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ നീക്കവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്

CASHEW IMPORT SCAM
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:27 PM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ ഡോ. കെ എ രതീഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി നൽകി. കേരള ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള രാജി പിൻവലിച്ച് സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഉപഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, കേരള ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രതീഷിനോട് സർക്കാർ നിർബന്ധിത രാജി എഴുതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ നീക്കവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ജൂലൈ 6-നാണ് ഡോ. കെ എ രതീഷിനെതിരെ സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ​പുതിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദവികളിൽനിന്ന് രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു.

​എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 3-ന് ഡോ. രതീഷും മറ്റ് പ്രതികളും സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകൾ പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഇടക്കാല ഉത്തരവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയും സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

​പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തന്നെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക്, രാജി പിൻവലിച്ച് വീണ്ടും സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് രതീഷിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.

2006-2015 കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് അസംസ്‌കൃത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്. സംഭവത്തിൽ മുൻ ചെയർമാൻ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ, മുൻ എംഡി കെ എ രതീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ മൂന്ന് തവണ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാനുവല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ ടാന്‍സാനിയ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അന്നത്തെ നിരക്കിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന വിലയ്ക്ക് കശുവണ്ടി വാങ്ങിയത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തിന് ഇടയാക്കി.

ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികളില്‍ സുതാര്യത കുറവാണെന്നും സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി വഴിവിട്ട ലാഭം അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പാക്കിയെന്നും സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് തവണ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികള്‍ അഴിമതി നടത്തിയതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെന്നും മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ യുക്തിസഹമായി നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് പ്രതികൾ ചെയ്‌തതെന്നുമായിരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാട്.

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TAGGED:

HIGH COURT
DR K A RATHEESH
CASHEW DEVELOPMENT CORPORATION
CORRUPTION CASE
CASHEW IMPORT SCAM

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