'സർക്കാർ കോടതിക്ക് മുകളിലല്ല'; അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിൽ വിചാരണ തടഞ്ഞ സർക്കാരിനെ ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റി. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ ശ്രമമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
Published : January 19, 2026 at 4:15 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിരാകരിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. തെറ്റ് തിരുത്താൻ അവസരം നൽകിയിട്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന സർക്കാർ നടപടി കോടതിയോടുള്ള അനാദരവാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി.
കടകംപള്ളി മനോജ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീൻ സർക്കാർ നടപടിയെ തുറന്നെതിർത്തത്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകൃത്യമുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയതാണ്. എന്നിട്ടും കുറ്റകൃത്യമില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കോടതിയുടെ വാക്കിന് മുകളിലല്ല സർക്കാർ വാദമെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നഷ്ടം വരുത്തി സ്ഥാപനം കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം സർക്കാരിനില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിനിടെ കോടതി പറഞ്ഞു. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുകയെന്ന പോലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി. അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ച കോടതി വിചാരണവേളയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദമായി ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
നിയമഭേദഗതിയും സർക്കാർ നിലപാടും
കോടതിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാൻ അധികാരമില്ല. പകരം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി അനുമതി നൽകാനാണെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു. ആരുടെ സർക്കാരാണെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന് നിഷേധാത്മക സമീപനമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിയമഭേദഗതി ഉണ്ടായെങ്കിലേ അഴിമതിക്ക് അവസാനമുണ്ടാകൂവെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു.
കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു തവണയും കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിബിഐയുടെ അനുമതി അപേക്ഷ സർക്കാർ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെഎ രതീഷ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. വലിയൊരു അഴിമതി പുറത്തുവന്നിട്ടും പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ അഴിമതി കേസിൽ സർക്കാരിന് പ്രതികൂലമായ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന സാങ്കേതിക വാദം ഉയർത്തിയാണ് സർക്കാർ വീണ്ടും വിചാരണയ്ക്കുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.
സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തലും അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തിയും
സിബിഐ അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ വിചാരണയ്ക്കുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐ എന്തുകൊണ്ട് വിചാരണ തടഞ്ഞതിനെതിരെ കോടതിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നും മറ്റൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകുമെന്നുമാണ് കോടതി മറുപടി നൽകിയത്. കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്ന കേസിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വിചിത്രമായ നിലപാടും കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി.
സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കേസിൽ വിചാരണ തടയാൻ സർക്കാർ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്ന് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലവാരം കുറഞ്ഞ തോട്ടണ്ടി കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിലൂടെ കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷന് 500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് കേസ്. എന്നാൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടും വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്തത് സർക്കാരിൻ്റെ നിസ്സഹകരണം മൂലമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 19-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള അനുമതിയാണ് സർക്കാർ നിഷേധിച്ചത്.
