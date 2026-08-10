കശുവണ്ടി അഴിമതി കേസ്: പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയെ നിയമപരമായി നേരിട്ട് കൂടെയെന്ന് ഹൈക്കോടതി
കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ എങ്ങനെ അപ്പീൽ നൽകാനാകുമെന്ന് ചോദ്യം, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും തീരുമാനം വരട്ടെയെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്
Published : August 10, 2026 at 6:00 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശവും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.
ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിലപാടും ഹർജിക്കാരുടെ വാദവും
കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളായ ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, കോർപ്പറേഷൻ മുൻ എം.ഡി കെ.എ. രതീഷ് എന്നിവർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിനെ നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിനെതിരെ എങ്ങനെ അപ്പീൽ നൽകാനാകുമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു.
സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരട്ടെയെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളിൽ തങ്ങൾ കക്ഷികളല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ പ്രധാന വാദം. കൂടാതെ, സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച മുൻ ഉത്തരവുകൾ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വച്ച് പരിശോധിക്കാൻ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് കഴിയില്ലെന്നും പ്രതികൾ വാദിച്ചു. കേസ് കൂടുതൽ വാദത്തിനായി ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചാത്തലവും കേസിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങളും
2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് വിദേശ വിപണിയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത അസംസ്ക്യത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിൽ ഏകദേശം 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നാണ് സി.ബി.ഐ കേസ്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ. ചന്ദ്രശേഖരനും എം.ഡിയായിരുന്ന കെ.എ. രതീഷും സ്വകാര്യ കരാറുകാരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
തുടക്കത്തിൽ വഞ്ചനാക്കുറ്റം (IPC 420, 120B) മാത്രമാണ് സി.ബി.ഐ ചുമത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും, സർക്കാർ വിചാരണാനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സി.ബി.ഐ കേസിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ (Prevention of Corruption Act) കടുത്ത വകുപ്പുകൾ കൂടി അടുത്തിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സി.ജെ.എം കോടതിയിൽ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതിയായ കെ.എ. രതീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന പദവികളിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെയും ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്നും അത് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളുമായി സി.ബി.ഐ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കെ എം ബഷീർ വധക്കേസ്: 'രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി', കോടതിയിൽ നിർണായക മൊഴിയുമായി സാക്ഷികൾ