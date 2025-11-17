'അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ'; കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ കേസിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
അങ്ങേയറ്റം മോശമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു
Published : November 17, 2025 at 1:38 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. "അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരായി ഇടത് സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ്," എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ വിമർശിച്ചു.
ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരനേയും മുൻ എംഡി കെ എ രതീഷിനേയും വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള സിബിഐയുടെ അപേക്ഷ വ്യവസായ വകുപ്പ് മൂന്ന് തവണയാണ് തള്ളിയത്. ഈ നിലപാട് കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"സർക്കാർ അഴിമതിക്കാർക്കൊപ്പം നീങ്ങുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ?" എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. രണ്ട് പ്രതികളെയും സര്ക്കാര് എന്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യവും ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം മോശമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു.
ഐഎന്ടിയുസി നേതാവ് ആര് ചന്ദ്രശേഖരനെയും കോര്പ്പറേഷന് എംഡി കെഎ രതീഷിനെയും പ്രൊസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് വ്യവസായ വകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് കടകംപള്ളി മനോജ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിമർശനം. 2005 മുതൽ 2015 വരെ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ എംഡി ആയിരുന്ന കെ എ രതീഷ്, 2012 മുതൽ 2015 വരെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതു വഴി കോർപ്പറേഷന് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇവർ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച സർക്കാർ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഞ്ച് വര്ഷത്തോളം അന്വേഷിച്ച സിബിഐ, കോടികളുടെ ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയശേഷം പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി തേടിയെങ്കിലും വ്യവസായ വകുപ്പ് അപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇത് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിഷയം പുനഃപരിശോധിക്കാന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അഴിമതി നടത്തിയെന്നതിന് പുതിയ തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കാൻ സിബിഐക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
