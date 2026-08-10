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കശുവണ്ടി കോർപറേഷൻ അഴിമതി: സിബിഐ കുറ്റപത്രം തടയാൻ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ താൻ കക്ഷിയല്ലെന്നും തൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ചന്ദ്രശേഖരൻ

CASHEW CORPORATION CASE UPDATES HIGH COURT R CHANDRASHEKHARAN APPEAL IN HC CASHEW CORPORATION CASE
High court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 11:04 AM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളായ ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് ആർ. ചന്ദ്രശേഖരനും കെ.എ രതീഷും ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐക്ക് നിർദേശം നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവടക്കം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രതികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ താൻ കക്ഷിയല്ലെന്നും തൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ചന്ദ്രശേഖരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവുകൾ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കോടതി ഉത്തരവ് പാലിച്ചോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഹർജികളിൽ പരിശോധിക്കാനാകുക. അതിനാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അപ്പീലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അനുമതി നിഷേധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമനടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നോട്ടിസ് നൽകിയില്ലെന്നും പ്രതികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് പിന്നീട് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി അംഗീകരിച്ചത്. അതിനാൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഏപ്രിൽ 10, ജൂലൈ എട്ട്, ജൂലൈ 17 തീയതികളിലെ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കണം. കൂടാതെ സിബിഐ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നതുവരെ സിബിഐയുടെ തുടർനടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസ്

2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് അസംസ്‌കൃത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിൽ മുൻ ചെയർമാൻ ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, മുൻ എംഡി കെ.എ രതീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ മൂന്ന് തവണ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടാൻസാനിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അന്നത്തെ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് കശുവണ്ടി വാങ്ങിയത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തിന് ഇടയാക്കി.

ടെൻഡർ നടപടികളിൽ സുതാര്യത കുറവാണെന്നും സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി വഴിവിട്ട ലാഭം അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കിയെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

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അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ, വ്യവസായ മേഖലകളിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച ഒന്നാണ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷനിലെ ഈ അഴിമതിക്കേസ്. സിബിഐ അന്വേഷണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കെയാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT NEWS
CBI PROBE IN CASHEW SCAM
R CHANDRASEKHARAN APPEAL
CASHEW CORPORATION CORRUPTION
CASHEW CORPORATION SCAM

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