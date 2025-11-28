'പഴയ നിലപാട് ആവർത്തിക്കരുത്'; കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്
പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു. 500 കോടിയുടെ അഴിമതിയിൽ തെളിവില്ലെന്ന വാദം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : November 28, 2025 at 2:41 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും നിശിത വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച പഴയ നിലപാട് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കോടതി സർക്കാരിന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തെറ്റ് തിരുത്താൻ സമയം നൽകിയിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായി സിബിഐക്ക് അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷപ്രതികരണം. കോടതിയലക്ഷ്യം ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനോട് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാട് തിരുത്താൻ സർക്കാരിന് സമയം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും പഴയ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചതാണ് കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
പ്രതികളായ ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ, മുൻ എംഡി കെഎ രതീഷ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തെളിവുകളില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. കേസിലെ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടി സിബിഐ നൽകിയ അപേക്ഷ മൂന്നാം തവണയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിഷേധിച്ചതിനെ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെയും വിമർശിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച നടപടി ശരിയല്ലെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
500 കോടിയുടെ അഴിമതി
കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷനിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. കോർപറേഷൻ എംഡിയായിരുന്ന കെഎ രതീഷ്, ചെയർമാനായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുവഴി കോർപറേഷന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഗുനിയ ബിസാവു, ഐവറി കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തോട്ടണ്ടി കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് അഴിമതിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടം.
നിലവാരമില്ലാത്ത തോട്ടണ്ടി വാങ്ങിയതുമൂലം കശുവണ്ടി പരിപ്പിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറയുകയും കോർപറേഷൻ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലാകുകയും ചെയ്തു. പരസ്യ ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ ചില സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് കരാർ നൽകിയതിലൂടെ വൻതോതിൽ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടന്ന ഇടപാടുകളാണ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്നത്.
സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു സഖ്യത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച കേസുകൂടിയാണിതെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുഡിഎഫ് കാലത്ത് നടന്ന അഴിമതിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് പ്രമുഖ ഐഎൻടിയുസി നേതാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തുടക്കംമുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി അഴിമതി സിബിഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ സമരം ചെയ്തവരാണ് ഇന്ന് ഭരണപക്ഷത്തിരുന്ന് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത്.
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 17 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ സാങ്കേതികത്വം ഉപയോഗിച്ചാണ് സർക്കാർ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ വിചാരണ കോടതിയെപ്പോലെ പെരുമാറി വിധി കൽപ്പിക്കരുതെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
സർക്കാരിൻ്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് കാരണം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ സിബിഐയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നേരിട്ട് ഹാജരായിട്ടും കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് നിർണായകമാണ്.
