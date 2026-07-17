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കശുവണ്ടി അഴിമതി കേസ്‌: പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അനുമതി ഉത്തരവിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലാത്തതിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി

സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്നും ഫയലിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അത്‌ അംഗീകരിച്ചില്ല.

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High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 4:05 PM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അനുമതി ഉത്തരവിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി നേരിട്ടോ ഡിജിറ്റലായോ ഒപ്പ് വച്ച ശേഷം പകർപ്പ് സിബിഐക്ക് നൽകാനാണ് നിർദേശം. വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പില്ലാത്ത പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിൻ്റെ ആധികാരികതയും ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്നും ഫയലിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അത്‌ അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിനിടെ മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനും കെ.ബിജുവിനുമെതിരായ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി തുടരണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ ഐ.എൻ.ടി.യു.സി നേതാവ് ആർ.ചന്ദ്രശേഖരനും, ടി.എ രതീഷിനുമെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാത്തതിലായിരുന്നു ഹനീഷിനെതിരായ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി. എന്നാൽ ആദ്യ പ്രോസിക്യുഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലാണ് കെ.ബിജുവിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീൻ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കെ.ബിജുവിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി കേസ്

2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതിലും സംസ്‌കരണത്തിനും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് വാങ്ങിയതിലും കോർപറേഷനിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നാണ് കേസിന് ആധാരം. ഈ കാലയളവിൽ 1400 കോടി രൂപയുടെ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതിൽ ഏകദേശം 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തോട്ടണ്ടി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിലൂടെ കോർപറേഷന് ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം വരുത്തിവച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, ടെൻഡർ നടപടികളിൽ അട്ടിമറി നടത്തുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വഴിവിട്ട് കരാറുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അക്കാലത്ത് വിദേശത്തുനിന്ന് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത് ജെ.എം.ജെ ട്രേഡേഴ്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിനായി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായും ടെൻഡർ നടപടികളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

കോർപറേഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, മുൻ എം.ഡി കെ.എ രതീഷ്, ജെ.എം.ജെ ട്രേഡേഴ്‌സ് ഉടമ ജെയ്മോൻ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ. കെ.എ രതീഷിനെയും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ആദ്യം വിജിലൻസും പിന്നീട് 2015ൽ സിബിഐയുമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ കോർപറേഷന് കോടികളുടെ നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചതായി സിബിഐ കണ്ടെത്തുകയും 2020ൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാൻ മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തയാറായിരുന്നില്ല.

TAGGED:

CASHEW CORPORATION CORRUPTION CASE
CASHEW CORPORATION SCAM
HIGH COURT
R CHANDRASHEKHARAN KA RATHEESH
CASHEW CORPORATION CORRUPTION CASE

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