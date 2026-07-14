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​കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസ്: ഹൈക്കോടതിയിൽ നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കെ ബിജു; പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു

കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതായും കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെയും മനസ്സർപ്പിച്ചുമാണ് പുതിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ

CASHEW CORPORATION CORRUPTION CASE
കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:03 PM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജു ഐഎഎസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. കോടതിയിൽ നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതായും കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെയും മനസ്സർപ്പിച്ചുമാണ് പുതിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ നടപടിയെ തുടർന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

​ഇതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കെ ബിജു കോടതിയിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അത് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സത്യവാങ്മൂലം ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാദമായ മുൻ ഉത്തരവിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യവസായ സെക്രട്ടറി കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

കോടതിയുടെ അന്തസ്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരുവിധ പരാമർശങ്ങളും മേലിൽ തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ കോടതിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​വ്യവസായ സെക്രട്ടറി നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ തിരുത്തി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കെ ബിജു ഐഎഎസിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ തുടരണമോ അതോ അവസാനിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നാളെ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കും.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ മുൻ എംഡി കെഎ രതീഷ്, മുൻ ചെയർമാനും ഐഎൻടിയുസി നേതാവുമായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയാണ് സർക്കാർ നേരത്തെ നിഷേധിച്ചത്.

2005 മുതൽ 2015 വരെ കോർപറേഷൻ എംഡിയായിരുന്ന കെഎ രതീഷും 2012 മുതൽ 2015 വരെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും മറ്റ് പ്രതികളും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി, ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുവഴി കോർപറേഷന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായാണ് കേസ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണം തടഞ്ഞതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സിബിഐക്ക് അന്വേഷണ അനുമതി ലഭിച്ചത്. സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കാൻ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

CASHEW CORPORATION CORRUPTION CASE
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