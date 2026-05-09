വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സഹസംവിധായകൻ ജോജോ കുരിശിങ്കിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
മോഡൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വിവാഹമോചിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജോജോ യുവതിയെ ഡേറ്റിങ്ങ് ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെടുന്നത്.
Published : May 9, 2026 at 3:34 PM IST
എറണാകുളം: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ സഹസംവിധായകൻ ജോജോ കുരിശിങ്കിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. മോഡൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് മരട് പൊലീസ് കോസെടുത്തത്. ഡേറ്റിങ് ആപ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി.
താൻ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണെന്നും വിവാഹമോചിതനാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ജോജോ പരാതിക്കാരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. 2023 ജൂലൈയിലാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പരിചയക്കാരാവുന്നത്. വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയപരമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയതെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഇതുവഴി യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരുമായും ജോജോ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന് യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് പല തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജോജോ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയതോടെയാണ് യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നത്.
യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്ഷൻ 376(2)(n) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾക്കും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ശേഷം പിന്നീട് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതിയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ ചെങ്ങനൂർ സ്വദേശിയാണ് ജോജോ കുരിശിങ്കൽ. നിരവധി സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
