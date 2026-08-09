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പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ എഐ വീഡിയോ; കേസെടുത്ത് സൈബർ പൊലീസ്

​ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ചുള്ള ചിത്രവും ശബ്ദവും കൃത്രിമമായി മാറ്റിയെടുത്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ റീൽസ് രൂപത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തിയത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 10:14 AM IST

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​തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന കേരള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ചിത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് നിർമിച്ച വ്യാജ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച സംഭവത്തിൽ സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

​ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോം ധരിച്ചുള്ള ചിത്രവും ശബ്‌ദവും കൃത്രിമമായി മാറ്റിയെടുത്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ റീൽസ് രൂപത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തിയത്. പഴയ നാണയങ്ങളും നോട്ടുകളും വിൽക്കുന്നതുവഴി വൻ ലാഭം നേടാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യാജ വീഡിയോ. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ശബ്‌ദമെന്ന വ്യാജേന ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

2026 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തത്. സൈബർ പെട്രോളിംഗിനിടയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് കേസെടുത്തത്. ആൾമാറാട്ടം, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, സൈബർ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), ഐടി ആക്ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

​ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഈ വ്യാജ പ്രചരണം വഴി ആരെങ്കിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും വ്യാജ വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും വ്യാപകമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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