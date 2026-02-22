കമൻ്റിടുമ്പോള് സൂക്ഷിച്ചാല് നന്ന്... ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ അശ്ലീല കമൻ്റിട്ടയാളെ പൊക്കി തൃശൂര് പൊലീസ്
"ബാലു ബാലു" എന്ന പേരിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അധിക്ഷേപകരമായ കമൻ്റ് ഇടുകയും പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ആയിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
Published : February 22, 2026 at 12:34 PM IST
തൃശൂർ: പൊലീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആക്ഷേപകരമായ കമൻ്റിട്ട ആൾക്കെതിരെ കേസ്. സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡ്രൈവ് സംബന്ധിച്ച പൊലീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് അധിക്ഷേപകരമായ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഫെബ്രുവരി 12 ന്, മത്സരയോട്ടം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ച് തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ "ബാലു ബാലു" എന്ന പേരിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അധിക്ഷേപകരമായ കമൻ്റ് ഇടുകയും പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ആയിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് ഉടമയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിനിടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പൊതുസ്ഥലത്ത് അശ്ലീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 296(ബി) പ്രകാരവും പൊതുജന ശല്യമുണ്ടാക്കിയതിന് കേരള പൊലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 120(ഒ) പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം 2021-ലെ ഐടി (ഇൻ്റർമീഡിയറി ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ്) നിയമം പ്രകാരം അശ്ലീലം, വിദ്വേഷ പ്രചരണം, നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡീപ്പ്ഫേക്ക് തടയാനും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രായപരിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും, കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ വിവിധ ഹര്ജികളും കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രായപരിധി നിയന്ത്രണം: കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് പ്രായപരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
- ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യൽ: നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉള്ളടക്കം 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകാം
- ഡീപ്പ്ഫേക്ക്/എഐ: ഡീപ്പ്ഫേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
- ഉത്തരവാദിത്തം: സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും.
- നിയമനടപടി: അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
