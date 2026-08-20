മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് നടുറോഡില് കാര് നിര്ത്തിയിട്ട് ഉറക്കം! യുവാവിന് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണി
തിരക്കേറിയ എം.സി റോഡിൽ, പാതിരാത്രിയിൽ കാർ നിർത്തിയിട്ട് മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങിയ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ താരം. കേസെടുത്ത് പൊലീസ്, ലൈസൻസ് തെറിക്കും...
Published : August 20, 2026 at 7:26 PM IST
കോട്ടയം: "എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോരെ, അതിന് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ വേണോ?!" കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളന്മാർ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. തിരക്കേറിയ എം.സി റോഡിൽ, പാതിരാത്രിയിൽ കാർ നിർത്തിയിട്ട് മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങിയ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ താരം.
തിരക്കേറിയ ഏറ്റുമാനൂർ നഗരത്തിൽ, രാത്രി വൈകി യാത്ര ചെയ്തവർ ഒരു കാർ റോഡിൻ്റെ നടുവിലായി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി ആളുകൾ ഹോൺ അടിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ എന്തോ അപകടം പറ്റിയതാണെന്ന് കരുതി മറ്റ് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ഓടിക്കൂടി കാറിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു.
എന്നാൽ കാറിൻ്റെ വിൻഡോ ഗ്ലാസിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയവർ ശരിക്കും ഞെട്ടി! സീറ്റ് പുറകോട്ട് ചരിച്ച് വെച്ച്, എ.സിയും ഇട്ട് ഒരാൾ ലോകവിവരമൊന്നുമറിയാതെ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. ആളുകൾ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസിൽ ശക്തിയായി തട്ടി വിളിച്ചിട്ടും കക്ഷി എഴുന്നേൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒരു വശത്ത് ഹോൺ അടിച്ചു മടുത്ത മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര, മറുവശത്ത് 'ഉറക്കച്ചക്രവർത്തി'യുടെ കൂർക്കം വലി!
ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇയാളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കണ്ണ് തിരുമ്മി എഴുന്നേറ്റ ഡ്രൈവറോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ട്വിസ്റ്റ്. അമിതമായ ക്ഷീണം കാരണമാണ് വണ്ടി നിർത്തിയതെന്നും, പക്ഷേ നിർത്തിയത് റോഡിൻ്റെ നടുവിലാണെന്ന കാര്യം ഉറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ വിശദീകരണം. അതേസമയം, മദ്യപിച്ച് ഉറങ്ങിയെന്നാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്.
'ലൈസൻസ് തെറിക്കും'
സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ട്രോളുകൾ നിറയുകയും ചെയ്തതോടെ കടുത്ത നടപടിയുമായി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുംവിധം അശ്രദ്ധമായി വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കർശന നടപടി ആരംഭിച്ചു. ഇയാളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് വകുപ്പ് കടന്നതായാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിയമവിരുദ്ധമായി റോഡിന് നടുവിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിനും പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് വീഴ്ച വരുത്തിയതിനും ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീണമോ ഉറക്കമോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി വിശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും, അത് ഒരിക്കലും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടുറോഡിലാകരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ അതോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണോ ഇത്രയും കടുത്ത ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണുപോയതെന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: കർഷകർക്ക് കണ്ണീർ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ് മലയോരത്തിൻ്റെ ഓണപ്രതീക്ഷകൾ