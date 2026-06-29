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പിഞ്ചുകുട്ടിയോട് ക്രൂരത; അണക്കര സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

അണക്കര സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകൻ ശിവകുമാറിനെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ വിട്ടുവീഴ്‌ചല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് പിഞ്ചുകുട്ടിയോട് കാട്ടിയത്

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Representative Image (Special arrangement)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 4:01 PM IST

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ഇടുക്കി: അണക്കരയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാർ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്ത് അധികൃതർ. അണക്കര സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ ശിവകുമാർ എന്ന അധ്യാപകനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്‌കൂളിലെ തമിഴ് മീഡിയം വിഭാഗത്തിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്കേതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അധ്യാപകൻ ശിക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കുകൾ കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് (കുട്ടികളുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും) നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് വണ്ടൻമേട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രക്ഷാകർതൃ-അധ്യാപക അസോസിയേഷൻ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ശിവകുമാർ നിലവിൽ അവധിയിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശിശുക്ഷേമ സമിതി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ക്ലാസിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ വിട്ടുവീഴ്‌ചല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് പിഞ്ചുകുട്ടിയോട് കാട്ടിയത്. വടി ഒടിയുന്നതുവരെ അടിച്ചും മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയും അധ്യാപകൻ ക്രൂരത കാട്ടിയപ്പോൾ തകർന്നത് വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ്. സംഭവത്തിൽ വണ്ടൻമേട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ജൂൺ 25 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാലയത്തെ ഒന്നടങ്കം നാണിപ്പിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. സ്‌കൂളിലെ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകനായ ശിവകുമാർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചൂരൽ വടി ഒടിയുന്നതുവരെ അധ്യാപകൻ തന്നെ അടിച്ചുവെന്ന് മർദനമേറ്റ കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ, കുട്ടിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ മുട്ടിൽ നിർത്തിച്ച ശേഷം കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയതായും കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരമർദന ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടാണ് അധ്യാപകൻ ശിവകുമാറിൻ്റേത്. ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയ കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് അധ്യാപകൻ്റെ വിശദീകരണം. കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.

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TAGGED:

CRUELTY ON STUDENT IDUKKI SCHOOL
IDUKKI ANAKKARA SCHOOL
IDUKKI NEWS MALAYALAM
STUDENT BEATEN AT ANAKKARA SCHOOL
CASE REGISTERED AGAINST TEACHER

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