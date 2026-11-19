ടാര് മിക്സിങ്ങിനിടെ വിഷപ്പുക ഉയര്ന്ന സംഭവം; പ്ലാന്റ് നടത്തിപ്പുകാര്ക്കെതിരെ കേസ്
എൽകെജി മുതൽ പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളെയാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്
Published : November 19, 2026 at 3:15 PM IST
കൊല്ലം: കൊട്ടിയത്ത് ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുയർന്ന വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവത്തിൽ പ്ലാന്റ് നടത്തിപ്പുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പ്ലാന്റ് നടത്തിപ്പുകാരായ അനന്തപുരി ട്രേഡേഴ്സിനെതിരെയാണ് കേസ്. പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും പൊലീസ് നിർദേശം നൽകി. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇടപെട്ടതോടെ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതിയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
കൊട്ടിയം ഒറ്റപ്ലാമൂടിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്ലാന്റില് നിന്നും രൂക്ഷ ഗന്ധവും പുകയും ഉയരുകയായിരുന്നു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഓക്സിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മൂടല്മഞ്ഞ് പോലെ പുക ക്ലാസ് മുറിയില് നിറയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ശ്വാസതടസവും തലവേദനയും ഛർദിയും ഉണ്ടായി. വിദ്യാര്ഥികളില് ചിലര് ക്ലാസ് മുറിയില് കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു.
സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പുക വ്യാപിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പരാതിപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിനോടും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനോടും ജില്ലാ കലക്ടര് റിപ്പോർട്ട് തേടി. പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതി, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കും. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
വിദ്യാര്ഥികള് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ: കൊട്ടിയം ഓക്സിലിയം ഐഎസ്സി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കുമാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ ഇവരെ ഹോളിക്രോസ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായ മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥികളെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എൽകെജി മുതൽ പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള് ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂളിന് അവധി നല്കി.
കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കമ്മിഷൻ അംഗം വി ഗീത നിർദേശം നൽകി. ജില്ല കലക്ടർ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എൻജിനീയർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവരോടാണ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം. ഇതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പ്ലാൻ്റ് അധികൃതർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസ് സ്ഥാപനം താത്ക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാനും നിർദേശം നല്കുകയായിരുന്നു.
പ്ലാൻ്റിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം
സ്കൂളിൽനിന്ന് 250 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാൻ്റിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ നേരത്തെയും സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെയും ഇതേ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച് 20ലധികം വിദ്യാർഥികൾക്കും സമീപവാസികൾക്കും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി അടച്ചുപൂട്ടിയ പ്ലാൻ്റ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഫാക്ടറി ഉടമകൾ വീണ്ടും പ്രവർനാനുമതി നേടിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം.
സംഭവമുണ്ടായി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജില്ല കലക്ടറും എംഎൽഎയും സ്ഥലത്തെത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ദേശീയപാത 66 ഉപരോധിച്ചത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചിന്ത ജെറോമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതോടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയും ചെയ്തു.
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