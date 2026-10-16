രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം; ആര്.ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസ്
ബിജെപി നേതാവ് ആര്.ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം നടത്തിയതിനാണ് നടപടി. ലഹരി ഉള്ളിലെത്തുമ്പോള് വെപ്രാളമെന്ന് ശ്രീലേഖ.
Published : October 16, 2026 at 7:48 PM IST
കൊല്ലം: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം നടത്തിയ ബിജെപി നേതാവും മുന് ഡിജിപിയുമായ ആര്. ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ഡല്ഹിയില് തുടരുന്ന സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം. പുനലൂര് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.
ശ്രീലേഖയുടെ പ്രസംഗം പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു. ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു സുനിൽ പന്തളമാണ് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി.
ഡല്ഹിയില് സമരം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശ്രീലേഖയുടെ പരാമര്ശം. ഡല്ഹി സമരം താണ്ഡവമാണെന്നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. താണ്ഡവം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദേശിച്ചത് വെറേ ലെവലിലുള്ളതാണ്. പ്ലാനിങ്ങില്ലാതെ ലഹരിമരുന്ന് അമിതമായി ഉള്ളിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു വെപ്രാളമില്ലെ, ഒരു താണ്ഡവം അതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും കൈയില്പ്പിടിച്ച് പാറ്റകള്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാന് കോണ്ഗ്രസിന് നാണമില്ലെയെന്നുമാണ്' ശ്രീലേഖ ചോദിച്ചത്.
എസ്ഐആറിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പുനല്ലൂരില് ബിജെപി പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പ്രതിഷേധ ജനസഭയില് സംസാരിക്കവേയാണ് ശ്രീലേഖയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധാഗ്നി
അതേസമയം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സിജെപി സ്ഥാപകന് അഭിജീത്ത് ദീപ്കെയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിരംഗ മാര്ച്ചില് പങ്കെടുക്കാന് ഡല്ഹിയിലെ വസതിയില് നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി.
സംഭവം സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തടയാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പിന്നാലെ ഡല്ഹി പൊലീസ് ദീപ്കെയെ പൊലീസ് വാഹനത്തില് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്തിയാണ് ദീപ്കെ പൊലീസ് വാഹനത്തില് കയറിയത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ മണ്ഡി ഹൗസിന് മുന്നില് നിന്ന് ഓള് ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന് (ഐസ) ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറയേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്ഥലത്ത് അല്പനേരം കനത്ത സംഘര്ഷവസ്ഥയായിരുന്നു.
ഡല്ഹിയില് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ ശവമഞ്ചമൊരുക്കിയാണ് ബ്ലോക്ക് കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് നടത്തിയത്. സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപം മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചിതാഭസ്മം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിലെ മൂത്രപുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പുണ്യനദികളിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്താൽ നദി പോലും മലീനസമാകും എന്നതിനാലാണ് മൂത്രപ്പുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ അറിയിച്ചു.
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