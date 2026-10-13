ഗര്ഭാശയം നീക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ മരണം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിനെതിരെ കേസ്
ഗർഭാശയം നീക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തില് കേസെടുത്തു. ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടര്ന്നാണ് മെഡിക്കല് കോളജിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
Published : October 13, 2026 at 6:47 PM IST
കോഴിക്കോട് : ഗര്ഭാശയം നീക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്ത്രീ മരിച്ചതായി പരാതി. വടകര മന്ദരത്തൂർ സ്വദേശിനിയായ തങ്കമണിയാണ് (49) മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിനെതിരെ പൊലീസ് ചികിത്സാ പിഴവിന് കേസെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിനാണ് തങ്കമണിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എട്ടിന് ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. പിറ്റേദിവസം തന്നെ തങ്കമണിയെ ഐസിയുവിൽ നിന്നും വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയോടെ വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും രക്തസ്രാവവും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായില്ല.
ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വന്കുടലില് മുറിവുണ്ടായെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞൂവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമതൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് കൂടി തങ്കമണിയെ വിധേയയാക്കി. എന്നാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്കമണിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതോടെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായ ചികിത്സ പിഴവാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് ചികിത്സാ പിഴവിന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഭർത്താവും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് തങ്കമണിയുടെ കുടുംബം.
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