ഷൂ ധരിച്ചതും ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് അഴിച്ചിട്ടതും ഇഷ്ടമായില്ല; പ്ലസ് വണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്രരൂരമായ റാഗിങ്
ബേക്കൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളുടെ ക്രൂരമായ റാഗിങ്
Published : September 20, 2026 at 5:48 PM IST
കാസർകോട്: ഷൂ ധരിച്ച് വന്നതിനും ഷർട്ടിൻ്റെ മുകളിലെ ബട്ടൺസ് അഴിച്ചിട്ടതിനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ റാഗിങ് എന്ന് പരാതി. ഉപ്പള ബേക്കൂർ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലാണ് ക്രൂരമായ റാഗിങ് നടന്നത്.
ബേക്കൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികളുടെ ക്രൂരമായ റാഗിങും മർദനവും. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ 14 സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീനിയർ വിദ്യാർഥികളായ നാല് പേരെ സ്കൂളിൽ നിന്നും സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ജൂനിയർ വിദ്യാർഥിയുടെ കൈ ബാക്കിലേക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കുകയും കാലിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്താണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും ചികിത്സയിലാണ്.
സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികളുടെ സംഘം വളഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഇതേ സ്കൂളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ റാഗിങ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയന്തരമായി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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