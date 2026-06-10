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ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജുകുട്ടിയുടെ വണ്ടി നമ്പർ ഇടുക്കി സ്വദേശിയുടേത്; മോഹൻലാലിനും ജിത്തു ജോസഫിനുമെതിരെ പരാതി

തൻ്റെ സ്കോർപിയോ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം പൊറുതിമുട്ടി കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശി ദൃശ്യത്തിലെ രംഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്നും പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യം.

DRISHYAM MOVIE MOHANLAL JITHU JOSEPH ANTONY PERUMBAVOOR
ആർ ഡി രാജീവിൻ്റെ കാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 1:46 PM IST

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ഇടുക്കി: മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'ദൃശ്യ'ത്തിലെ നായകൻ ജോർജുകുട്ടിയുടെ കാർ നമ്പർ ഒടുവിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് നിയമക്കുരുക്കാകുന്നു. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഉപയോഗിച്ച എംജി ഹെക്‌ടർ കാറിൻ്റെ നമ്പർ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാഹനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കാണിച്ച് ഇടുക്കി കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ചിത്രത്തിലെ നായകൻ മോഹൻലാൽ, സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ്, നിർമ്മാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്‌പിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയിലെ നമ്പർ വില്ലനായപ്പോൾ; പരാതിയുമായി രാജീവ്

കുഞ്ചിത്തണ്ണി പൊട്ടൻകാട് സ്വദേശിയും ഏലം കർഷകനുമായ ആർ ഡി രാജീവാണ് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജീവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL 69D 2772 എന്ന മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് സിനിമയിൽ ജോർജുകുട്ടിയുടെ വണ്ടിക്കായി വ്യാജമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താൻ ചെയ്‌ത ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിനെതിരെ നിയമവ്യവസ്ഥയോട് പോരാടുന്ന നായക കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിൽ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ വ്യാജമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതെന്ന് രാജീവ് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ആർ ഡി രാജീവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

തുടർച്ചയായ പൊലീസ് പരിശോധനയും മാനഹാനിയും

സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് രാജീവ് പറയുന്നു. നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവയാണ്:

  • തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ: വഴിനീളെ പൊലീസിൻ്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെയും കർശനമായ പരിശോധനകൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വാഹനം ഇരയാകുന്നു.
  • നാട്ടുകാരുടെ പരിഹാസം: സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, താനും അത്തരത്തിലുള്ള എന്തോ 'ഗൂഢപരിപാടി' ഉള്ള ആളാണെന്ന രീതിയിൽ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ സംസാരമുയർന്നു.
  • മാനസിക വിഷമം: അനാവശ്യമായ ഈ വിവാദങ്ങളും സംശയങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാനഹാനിക്കും മനോവിഷമത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

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തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ വ്യാജമായി ഉപയോഗിച്ചതുവഴി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ താൻ സംശയനിഴലിലായിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിരമായി പൊലീസ്, ആർടിഒ പരിശോധനകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നെന്നും ആർ.ഡി. രാജീവ് പറഞ്ഞു

ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തം; എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

തനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് പരാതിക്കാരൻ. പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  • രംഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുക: സിനിമയിൽ തൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ വ്യാജമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീനുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെട്ടിമാറ്റണം.
  • സിനിമയ്ക്ക് നിരോധനം: ഈ രംഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് വരെ സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന് താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണം.
  • പരസ്യമായ മാപ്പ് പറച്ചിൽ: തനിക്കുണ്ടായ മാനഹാനിക്കും മനോവിഷമത്തിനും സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും നടനും പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം.

എതിർകക്ഷികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്‌പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയോടൊപ്പം തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആർസി ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയും രാജീവ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകവും നാട്ടുകാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DRISHYAM MOVIE
MOHANLAL
JITHU JOSEPH
ANTONY PERUMBAVOOR
COMPLAINT AGAINST DRISHYAM CREW

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