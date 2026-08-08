മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചു; അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ്
സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ആയങ്കിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്
Published : August 8, 2026 at 10:33 AM IST
എറണാകുളം: അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും കേസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചതിനാണ് റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ആയങ്കിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
അതേസമയം വ്യാപകമായ പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഇടയിലും പൊലീസിന് പിടികൊടുക്കാതെ അർജുൻ ആയങ്കി ഇന്നലെ രാത്രി തൃശൂരിലെത്തിയിരുന്നു. ഇയാൾ വാഹനമോടിച്ച് പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ കടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ആയങ്കിയുടെ സഹോദരൻ അഖിലിനെ തൃശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഇയാൾ ആയങ്കിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അഖിലിനെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. തൃശൂരിലും പാലക്കാടും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി അർജുൻ ആയങ്കിക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അർജുൻ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. ആലുവ റൂറൽ എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു കൊച്ചിയിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആയങ്കി തൃശൂരിലേക്ക് കടന്നത്.
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പൊലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പടെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ പൊലീസിനെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും വെല്ലുവിളിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. കോതമംഗലത്ത് വച്ച് കുറ്റം കൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്തൂവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോതമംഗലം സിഐയും സംഘവും ചേർന്ന് നേരത്തെ അർജുൻ ആയങ്കിയെയും സുഹൃത്തുക്കളും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് സിഐക്കെതിരെ അർജുൻ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഊന്നുകൽ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അർജുൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി ഊന്നുകൽ സിഐക്കെതിരെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെയും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു.
കീഴടങ്ങാൻ തയാറായിരുന്നെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് ആയങ്കി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഊന്നുകൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഭീഷണി വോയ്സ് ക്ലിപ്പ് അയക്കുകയും ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ആയങ്കിക്കെതിരെ പൊലീസ് പുതിയ കേസ് എടുത്തത്. ഒളിവില് കഴിയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി പൊലീസിനെതിരെ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുകയാണ്. അതേസമയം കോതമംഗലത്ത് സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ തന്നെ പൊലീസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നാണ് അർജുൻ ആരോപിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ സർക്കാരിനെ ട്രോളിയാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അർജുൻ സമൂഹ മധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്.
അർജുന് ആയങ്കിയുടെ പോസ്റ്റ്
"കടലിലകപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റോഡിലിരുന്ന് കരയുന്ന ആ സഹോദരിക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ നേരത്തേ കിട്ടുമായിരുന്നു. വെറും നാല് കേസ് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന എന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദിയാക്കി മാറ്റി വെടിവയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. കള്ളക്കേസിൽ ജയിലിലാക്കിയപ്പോൾ ജീവിതം താറുമാറായ ആളാണ് ഞാൻ. എന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കിയത് ഈ സിസ്റ്റമാണ്. മാനസികരോഗ്യത്തിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അല്ല. പൂർണ ബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നെ കള്ളക്കേസിൽ ജയിലിലടച്ച കേസ് പുനരന്വേഷണം നടത്തണം അയാളെന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു ഞങ്ങളെയാറുപേരെ ജയിലിലടച്ച് ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ. മുറിവേറ്റവൻ്റെ, സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നവൻ്റെ ജീവിതം താറുമാറായവൻ്റെ, സ്വന്തം മകനെ ഒപ്പം നിർത്തി ലാളിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വേദന പകയാവും പ്രതികാരമാവും പിന്നെ അവന് ചത്താലും ഭയപ്പെടില്ലയെന്നും മുട്ടിന് വെടിവച്ചാലും മുട്ടുകുത്തില്ലെന്നും"അർജുൻ ഒടുവിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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