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ഇടുക്കിയിൽ ഏലക്കർഷകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി 'ശരംമുറി' സംഘങ്ങൾ; വില ഉയർന്നതോടെ വ്യാപക മോഷണം

തോണ്ടിമല, രാജകുമാരി മേഖലകളിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ കയറി ഏലക്കാ മോഷണം പതിവാകുന്നു. തോട്ടം മേഖലകളിൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്ന് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 4:28 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 4:58 PM IST

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ജോജി ജോൺ

ഇടുക്കി: വിപണിയിൽ ഏലത്തിന് മികച്ച വില ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനിടയിലും, ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏലക്കർഷകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി വിളവെടുപ്പ് മോഷണം വ്യാപകമാകുന്നു. ഏലത്തിന് ഉയർന്ന വില ലഭ്യമായതോടെയാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വളം, കീടനാശിനി വിലവർധനവും സൃഷ്‌ടിച്ച കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ബാങ്ക് വായ്‌പയെടുത്തും പലിശക്കെടുത്തും കൃഷി പരിപാലിച്ച് പോരുന്ന മലയോര കർഷകർക്ക്, വിളവെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഈ മോഷണം താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

ഇടുക്കിയിൽ ഏലം മോഷണം വ്യാപകം (ETV Bharat)

കടുപ്പമേറിയ മോഷണം; ശരത്തോടെ മുറിച്ചുകടത്തുന്നു

തോണ്ടിമല, രാജകുമാരി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഏലക്കൃഷി മേഖലകളിലാണ് നിലവിൽ കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നത്. ഏലക്ക മാത്രം പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഏലച്ചെടിയുടെ വിളവ് തരുന്ന 'ശരം' (ഫലഭൂയിഷ്‌ഠമായ ശാഖകൾ) ഉൾപ്പെടെ വടിയോടെ മുറിച്ചെടുത്താണ് സംഘം കടന്നു കളയുന്നത്. ഇത് വരും വർഷങ്ങളിലെ വിളവിനെയും ചെടിയുടെ ആയുസിനെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തോട്ടങ്ങളിലും, ഉടമസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും ഇല്ലാത്ത സമയം കൃത്യമായി മനസിലാക്കിയുമാണ് കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ തോട്ടങ്ങളിൽ കയറുന്നത്.

രാജകുമാരിയിൽ മാത്രം കവർന്നത് 100 കിലോ ഏലക്ക

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജകുമാരി കുളപ്പാറച്ചാൽ കീരൻകുന്നേൽ ബേസിലിന്റെ തോട്ടത്തിലാണ് വൻ കവർച്ച നടന്നത്. തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ നൂറ് കിലോയോളം ഏലക്കയാണ് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയത്. രാവിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഏലച്ചെടികളുടെ ശരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഏലക്ക കവർന്ന വിവരം ബേസിൽ അറിയുന്നത്. ദിവസങ്ങളോളം അധ്വാനിച്ച് നനച്ചും കീടനാശിനികൾ തളിച്ചും സംരക്ഷിച്ച വിളവ് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഇല്ലാതായതിൻ്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മറ്റ് നിരവധി കർഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്.

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ദുരിതച്ചുഴിയിൽ മലയോര കർഷകർ

വന്യമൃഗശല്യത്തോടും മാറിമറിയുന്ന കാലാവസ്ഥയോടും നിരന്തരം പടവെട്ടിയാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ കർഷകർ ഓരോ വിളവും പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്‌പയെടുത്താണ് ഏലച്ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വളവും മരുന്നും വാങ്ങുന്നത്. കടക്കെണിയിലായ കർഷകർ വിളവെടുപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്ന തുകകൊണ്ട് വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വൻ കവർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

ശക്തമായ പൊലീസ് ഇടപെടൽ വേണം

കവർച്ച തടയുന്നതിന് തോട്ടം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസിൻ്റെ രാത്രികാല പട്രോളിങ്ങും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. രാത്രികാലങ്ങളിൽ തോട്ടം അതിർത്തികളിലും വിജനമായ വഴികളിലും സംശയകരമായ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളും ആളുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം. മലയോര കർഷകരുടെ അധ്വാനത്തിന് അർഹമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ പൊലീസും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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Last Updated : September 23, 2026 at 4:58 PM IST

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