വേനലിൽ വെന്തുരുകിയ ഹൈറേഞ്ചിന് 'മഴത്തണുപ്പ്'; ഇടുക്കിയിലെ ഏലം തോട്ടങ്ങൾ ഇനി പച്ചപ്പണിയും, പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ
Published : May 3, 2026 at 3:10 PM IST
ഇടുക്കി: ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഇടുക്കിയിലെ ഏലം തോട്ടങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ പകർന്ന് വേനൽമഴ. നീണ്ട അഞ്ചു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിലാണ് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ മഴ കനിഞ്ഞത്. ഇതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഏലം കർഷകർ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ ജില്ലയിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയാണ് നശിച്ചുപോയത്.
ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ഏലം കൃഷി. ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട കർഷകരാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഏലം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ വേനൽ കർഷകരുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചു. ജലസേചന സൗകര്യം കുറഞ്ഞ തോട്ടങ്ങളിൽ ഏലച്ചെടികൾ പൂർണമായും കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്.
ഇലകൾ വെയിലേറ്റു മഞ്ഞനിറമായി മാറി. ചിമ്പുകൾ പുതിയ മുളകൾ വരാതെ ഉണങ്ങി നശിച്ചു. വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകേണ്ട ശരങ്ങൾ പോലും കരിഞ്ഞുപോയി. വലിയ തോട്ടം ഉടമകൾ മോട്ടോറുകളും മറ്റ് ജലസേചന മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൃഷിയെ ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിച്ചപ്പോൾ, സ്രോതസുകളില്ലാത്ത ചെറുകിട കർഷകർ നിസഹായരായി നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്നു.
പ്രതീക്ഷയായി പെയ്തിറങ്ങിയ മഴ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ ഉണങ്ങിയ ചെടികൾക്ക് ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചെടികൾ വീണ്ടും തളിർക്കുമെന്നും അടുത്ത സീസണിൽ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. "കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി തുള്ളി മഴയില്ലാതെ തോട്ടങ്ങൾ വെന്തുരുകുകയായിരുന്നു. നനയ്ക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത കർഷകർക്ക് ഈ മഴ ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെയാണ്. ചെടികൾ പൂർണമായും നശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മഴ എത്തിയത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്" മേഖലയിലെ ഒരു കർഷകൻ പറയുന്നു.
മറ്റ് കൃഷികൾക്കും ഉണർവ്
ഏലത്തിന് പുറമെ കുരുമുളക്, കാപ്പി തുടങ്ങിയ മറ്റ് കാർഷിക വിളകൾക്കും ഈ വേനൽമഴ ഗുണകരമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. വരൾച്ച മൂലം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഈ മഴ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികളുടെ വിശ്വാസം.
അഞ്ചു മാസത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മണ്ണ് നനഞ്ഞതോടെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ വീണ്ടും പച്ചപ്പണിയുമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷക സമൂഹം.
