ഹൈറേഞ്ചിൽ 'പച്ചപ്പൊന്ന്' കരിയുന്നു; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ തകർന്ന് ഏലം കർഷകർ
ഉത്പാദനക്കുറവിനൊപ്പം ഏലക്കായുടെ ഗുണമേന്മയും വിപണി മൂല്യവും വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർഷകരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
Published : June 24, 2026 at 1:37 PM IST
ഇടുക്കി: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കടുത്ത പ്രഹരമേറ്റ് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം കർഷകർ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. വേനൽമഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ക്രമം തെറ്റിയുള്ള അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളും മൂലം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ ഏലം ഉത്പാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഉത്പാദനക്കുറവിനൊപ്പം ഏലക്കായുടെ ഗുണമേന്മയും വിപണി മൂല്യവും വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർഷകരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടായ ഈ വൻ ഇടിവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ ഏലക്കായുടെ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഉത്പാദനം നാലിലൊന്നായി ചുരുങ്ങി
മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ ലഭിക്കേണ്ട വേനൽമഴ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇത്തവണ ഏലം കൃഷിയെ ഏറ്റവും മാരകമായി ബാധിച്ചത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കർഷകർ ആദ്യ തവണ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഏലക്കായുടെ അളവ് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നാലിലൊന്നായി ചുരുങ്ങിയതായാണ് കർഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലക്ക ലഭിക്കേണ്ട ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലും ഇത്തവണ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയാനാണ് സാധ്യത. ഇത് കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ പൂർണമായും തകർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
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നിറവും വലിപ്പവും മങ്ങി 'പച്ചപ്പൊന്ന്' ഉത്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് മാത്രമല്ല കർഷകരെ അലട്ടുന്നത്. വിപണിയിൽ മികച്ച വില നേടിത്തരുന്ന ഏലക്കായുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
വലിപ്പക്കുറവ്: ചരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായകളുടെ എണ്ണവും വലിപ്പവും മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.
നിറം നഷ്ടപ്പെടൽ: ഏലക്കായ്ക്ക് വിപണിയിൽ ആകർഷണീയത നൽകുന്ന കടും പച്ചനിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു.
വിലയിടിവ് ഭീതി: ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ കായകൾക്ക് വിപണിയിൽ അർഹമായ വില ലഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കർഷകർക്കുണ്ട്.
ഇരട്ടി പ്രഹരമായി 'അഴുകൽ രോഗം'
വേനൽമഴയുടെ കുറവ് സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിന് പുറമേ, നിലവിൽ ക്രമംതെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ മൂലം ഉടുമ്പൻചോല മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഏലച്ചെടികൾക്ക് അഴുകൽ രോഗം പടർന്നുപിടിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അഴുകൽ ബാധിച്ചതോടെ ചെടികൾ വ്യാപകമായി നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരും വർഷങ്ങളിലെ വിളവിനെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
മാർക്കറ്റിൽ വില കുതിച്ചുയരും
വിപണിയിൽ ഏലക്കായുടെ വരവ് വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏലക്കായുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നേക്കും. എന്നാൽ, ഉത്പാദനം തീരെ കുറഞ്ഞതിനാൽ വില വർധനവിൻ്റെ ആനുകൂല്യം സാധാരണക്കാരായ കർഷകരിലേക്ക് എത്രത്തോളം എത്തുമെന്നത് കണ്ടറിയണം. കനത്ത കടബാധ്യതയും കൃഷിനാശവും മൂലം വലയുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏലം കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകളും സഹായങ്ങളും വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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