വിപണിയിൽ ഏലക്കായ്ക്ക് മികച്ച വില; നേട്ടമില്ലാതെ ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഉലഞ്ഞ് ഏലം കൃഷി
വർഷാരംഭത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതും പിന്നാലെ കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടതും ഏലം കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു
Published : November 21, 2026 at 6:51 PM IST
ഇടുക്കി: വിപണിയിൽ ഏലക്കായ്ക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നേട്ടം കർഷകരുടെ കൈകളിലെത്തുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനത്തിലെ ഗണ്യമായ ഇടിവും വർധിച്ച കൃഷിച്ചെലവും ഇടുക്കിയിലെ ഏലം കർഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്. വർഷാരംഭത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതും പിന്നാലെ കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടതും ഏലം കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ രോഗ-കീടബാധയും രൂക്ഷമായതോടെ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയായി.
ഏലക്കായ്ക്ക് വിപണിയിൽ മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞതിനാൽ കർഷകർക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥയുടെ താളംതെറ്റൽ ഏലം കൃഷിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമ്പോഴും കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്.
മഴയുടെ കുറവും കടുത്ത ചൂടും; ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
വർഷാരംഭത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ വന്ന കുറവ് ഏലം കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയും കായ്പിടിത്തവും തടസപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പല തോട്ടങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിച്ച വിളവ് ലഭിച്ചില്ല. ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതും കർഷകരുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
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വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് ഉയരുകയും ജലലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഏലച്ചെടികൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. വിപണിയിൽ മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടായ വൻ കുറവ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല.
"വിപണിയിൽ ഏലക്കായ്ക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനത്തിലെ ഗണ്യമായ ഇടിവും വർധിച്ച കൃഷിച്ചെലവും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷാരംഭത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതും പിന്നാലെ കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടതും ഏലം കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ രോഗ-കീടബാധയും രൂക്ഷമായതോടെ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയായി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ സംരക്ഷണ പദ്ധതികളും കൃഷിനാശത്തിനുള്ള മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കണം" എന്ന് ഏലം കർഷകനായ പി പി സംഗീത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വർധിച്ച കൃഷിച്ചെലവും തിരിച്ചടിയാകുന്നു
കടുത്ത ചൂടിൻ്റെ ആഘാതത്തിനൊപ്പം രോഗ-കീടബാധയും ഏലം കൃഷിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം ചെടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഉൽപ്പാദനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനും കർഷകർക്ക് അധിക തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നു.
വളങ്ങൾക്കും കീടനാശിനികൾക്കും വില വർധിച്ചതോടെ കൃഷിച്ചെലവും കുതിച്ചുയർന്നു. ഏലക്കായുടെ വിപണിവില ഉയർന്നിട്ടും ഉൽപ്പാദനക്കുറവും വർധിച്ച കൃഷിച്ചെലവും കാരണം കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിളവ് കുറഞ്ഞതും കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വർധിച്ചതും കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയാണ്.
നഷ്ടപരിഹാരവും സർക്കാർ സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ ഏലം കൃഷി പൂർണമായി നശിച്ചിട്ടും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികളോ കൃഷിനാശത്തിന് മതിയായ സാമ്പത്തിക സഹായമോ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു.
ഏലം കർഷകരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കൃഷിയുടെ വികസനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണ പദ്ധതികളും കൃഷിനാശത്തിനുള്ള മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
വിപണിയിൽ വില കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കർഷകരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടില്ലെന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം കൃഷി. കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനത്തകർച്ചയും വർധിക്കുന്ന കൃഷിച്ചെലവും ഒരുമിച്ച് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമ്പോൾ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയുടെ പ്രധാന നാണ്യവിളകളിലൊന്നായ ഏലം കൃഷിയുടെ ഭാവി തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമാകും.
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